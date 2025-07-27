（影）夏宇童、孫協志結婚快5個月 甜曝：私下沒朋友

孫協志（右）、夏宇童夫妻趁著開車時互相讚美對方的優點。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星孫協志與夏宇童今年3月3日結婚至今快要5個月了，今（27）夏宇童在社群平台上傳了一段影片，內容是夫妻倆在車上聊天的內容，兩人講得太開心還說要分成上、下集才行。夏宇童稱讚孫協志很願意把時間留給他，孫協志也承認自己除了工作之外，所有的時間都花在夏宇童身上，甜得快要流出蜜。

夏宇童開心說，結婚也快5個月了，讓她覺得時間過得很快。因為孫協志正在開車，夏宇童覺得正好利用空檔聊聊彼此的優點，還開玩笑說這是《童協車聊》，最後還不忘祝許孟哲生日快樂。

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孫協志（左）被夏宇童說私底下沒朋友。（翻攝自臉書）

夏宇童笑著透露孫協志「沒什麼朋友」，因為工作時間以外孫協志都把時間花在她身上，從來沒聽孫協志說要跟朋友出去。孫協志也認了這點，還體貼問夏宇童：「妳這樣壓力會很大嗎？」足見暖心的一面。

私底下會和姐妹聚會的夏宇童認為壓力不會大，她跟朋友去玩的時候，孫協志會接送，大誇有耐性。不過孫協志笑說自己開車沒什麼耐心，如果接送老婆當然就不一樣啦。

孫協志讚美夏宇童（圖）即使吵架也不會口出惡言。（翻攝自臉書）

孫協志則大讚夏宇童就算吵架也不會口出惡言，夫妻之間難免有摩擦，孫協志認為吵架時說出傷人的話或者把分手掛在嘴邊不好，因此對夏宇童從不口出惡言這點大大稱讚。孫協志也補充因為自己脾氣不太好，夏宇童某次吵架時告訴孫協志「我現在跟你吵，是為了讓彼此更好，我現在即使是有情緒，對此事不開心，但我從來沒想過要跟你分手」讓孫協志大為感動，更感謝夏宇童包容他。

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