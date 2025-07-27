五月天演唱會F4再合體！言承旭「無話可說」 朱孝天爆喜訊

〔記者陳慧玲／台北報導〕在廣大粉絲期待下，F4又合體了！五月天今（27日）晚在鳥巢的「回到那一天」演唱會上，再次邀請到言承旭、吳建豪、周渝民以及朱孝天合體當嘉賓，F4也驚喜預告，未來有一天或許也要攻上鳥巢，阿信還拱他們可以開四面台。

F4再次在五月天於鳥巢舉行的「回到那一天」演唱會上合體。（相信音樂提供）

今晚阿信先預告有些事情活久見，不要太驚訝，怪獸也說，這次到鳥巢唱13場，也不知道會發生什麼事，預告接下來會更開心。

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瑪莎則說，演唱會最感動的是特別時刻，驚喜是「以為看不到，但是發生了」，都是時間累積出來的，他說五月天的歌存在歌迷心中。

接下來才是重頭戲，介紹F4登台前，阿信說他們是光年外來的。後來阿信說F4好久沒合體，被F4笑著反駁半個月前在五月天大巨蛋演唱會上合體過。

阿信談到，F4的合體是大家的期待，「把所有人的青春帶過來。」朱孝天說，都是靠阿信的邀請，「真的謝謝阿信鍥而不捨！」阿信又補充，「美好的事在消失，重現就是無價的寶藏。」今晚F4再次和五月天合唱《流星雨》以及《笑忘歌》。

F4再次在五月天於鳥巢舉行的「回到那一天」演唱會上合體。（相信音樂提供）

另外阿信也很「八卦」，主動提到上次F4在台北合體，網友說朱孝天和另三人沒互動？但他以個人和F4的相處表示，希望F4讓大家看到「團魂部分」，當場八卦問：「誰最多女友？」

今晚阿信一再「做球」給朱孝天，讓他有比較多機會說話。朱孝天提到，F4討論：「如果我們在鳥巢開唱會怎麼樣？」阿信說：「當然開四面台。」

另外阿信還虧：「孝天越來越縮小了。」覺得朱孝天瘦了好多，朱孝天則說，之前比較沒有走幕前，「沒有注意到身體，現在出來了就要認真面對。」他會做有氧運動，讓自己變瘦了。阿信誇他：「回復更好狀態，活久見。」

阿信發現今晚言承旭比較不說話，言承旭感性說：「無話可說！光是在台上就很美好了！」另外爆料：「仔仔不是有驚喜？」仔仔說：「不要變驚嚇了。」

仔仔說早上和吳建豪一起去健身，吳建豪溫馨提示他要拉身，仔仔笑說：「我拉身體軟的地方。」阿信虧他：「老司機開車了！」

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