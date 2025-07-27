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車銀優「剃成平頭」造型封神！韓網全被帥到：這張臉為什麼要當兵

車銀優平頭新造型曝光。（翻攝自YouTube）車銀優平頭新造型曝光。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星車銀優明天（28日）即將入伍，今天晚間開直播與粉絲互動，更曬出自己的平頭，照片一出讓網友直呼「怎麼還能這麼帥」，他自己看了也覺得很神奇。

28歲的「臉蛋天才」車銀優隸屬於韓團ASTRO，他今天開直播，透露在入伍的前一天晚上，與家人一起吃飯，並向粉絲報告「我剪頭髮了，我會健康地去的，（我的頭）怎麼樣？好像從2、3歲之後就沒有這麼短了，好尷尬喔，但（摸的）感覺很好。」

車銀優摸著自己的平頭，覺得有點尷尬。（翻攝自YouTube）車銀優摸著自己的平頭，覺得有點尷尬。（翻攝自YouTube）

對於他的平頭造型，韓國網友紛紛表示，「車銀優剃平頭也太帥」、「帥呆了」、「車銀優真的就是車銀優」、「車銀優就是神一般的存在」、「車銀優去當兵，真的是國家的損失」、「車銀優為什麼要去當兵」、「頭髮竟然不影響車銀優的顏值，還能更帥嗎？」、「車銀優演和尚都適合」、「我不知道為什麼車銀優這張臉要去當兵」、「有頭髮五官立體很帥，沒頭髮五官立體更帥，車銀優三個字本身就是神」。

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