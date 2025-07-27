（影）《BOYS II PLANET》又爆黑箱！金國憲為戰友發聲 網嘆：404惡夢重演

金國憲是《PRODUCE X 101》的參賽者，當時他還獲選為SIXC的成員，歌曲《MOVE》大受歡迎。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由韓國電視台MNET推出的選秀節目《BOYS II PLANET》再度爆出爭議，有幾位明明表現十分優異的參賽者，卻莫名其妙被淘汰，讓許多熱愛選秀的哈韓族整個PTSD又犯，畢竟與他們師出同門的選秀節目《PRODUCE 101》曾經爆出大規模黑箱，製作人甚至還因此吃上官司。曾是受害者之一的韓星金國憲就在IG為選手們打抱不平，引來討論。

金國憲是《PRODUCE X 101》的受害者，他因為作票無緣進入前20名，失去最後站上舞台的機會。（翻攝自IG）

前男團MYTEEN成員金國憲是法院認證的《PRODUCE X 101》（簡稱404）的受害者，排名被動了手腳，無緣進入前20名，儘管中間與隊友宋宇彬一度組成「B.O.Y」，但演藝事業還是不見起色，他坦言曾經想不開，想從高速高路上跳下去，令人相當心疼。可憐的還有《404》出道組的成員們，明明奮鬥到最後，結果「X1」因此解散，有人稱解散是對的，畢竟裡面有作票咖，不過也有人認為，幾位成員都努力到最後，卻因為黑箱斷送大好前程，為他們感到不值。

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李協這種實力也會被《BOYS II PLANET》淘汰，實在讓人一頭霧水，圖右為金東玧。（翻攝自YouTube）

與他一起在《404》奮鬥過的李協、金東玧，雖然在2020年以Drippin身分出道，不過事業同樣不順，只好二度參加選秀節目，投入《BOYS II PLANET》比賽當中。奇怪的是，李協從選秀開始就一直被視作實力超強的大主唱，不過在節目正式播出前就謠傳李協已經被淘汰，讓大家都摸不著頭緒，等到節目播出了前兩集，李協的表演也沒被播出來，只有出現在YouTube頻道上。網友一看YouTube影片立刻發現有異，因為兩人的實力明顯高於其他參賽者，結果李協卻是出局，除非是主動退賽，不然不免讓人覺得又有造假。

金國憲仗義執言，在IG上為《PRODUCE X 101》的兩位弟弟李協、金東玧抱不平。（翻攝自IG）

對此，金國憲先發出了李協、金東玧表演的影片，接著黑底白字發文寫著：「請不要利用那些懇切的人的心，他們每一天都是抱著什麼樣的心情去練習，你們根本不了解。」這篇見義有為的貼文曝光後，網友紛紛力挺，「惡夢又來了」、「404受害者站出來，還我金國憲」、「Drippin這兩個又來參我已經夠難受了，其他參賽者講出來我更心碎」、「404是我永遠的痛」。目前MNET未正式回應。

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