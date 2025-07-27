（影）女裝男子正夯！《灰姑娘壁櫥》男星是GD狂粉：小四開始愛上

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲日星松本怜生在夏季日劇《灰姑娘壁櫥》飾演男主角神山光，以絕美女裝登場，挑戰傳統性別界線；不少觀眾對他「比女人還柔媚」的模樣印象深刻，但他接受日媒訪問，表示很擔心能否勝任角色，坦言並非入戲變身型的演員。

松本怜生平常模樣走中性風。（翻攝自Yahoo Japan）

松本怜生近年演出角色多變，在晨間劇《御飯糰》飾演前輩風見亮介、另外在《東京偽裝時間》、《對岸的家事～這就是我的生存之道！～》形象多變，讓人難以相信是同一位演員演出。

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過去松本怜生演出都會做足準備，這次在《灰姑娘壁櫥》一開始也筆記許多演出重點，例如聲音高低等細節，後來不想將情緒化作文字，於是丟掉此習慣，表示扮「女裝男孩」是超高挑戰，建議每位男演員都要體驗過一次。

松本怜生在夏季日劇《灰姑娘壁櫥》飾演男主角神山光，以女裝登場。（翻攝自Netflix）

松本怜生分享，戴上長假髮容易打結，還得戴一整天的隱形眼鏡，畫睫毛膏，甚至首度穿裙子，覺得下半身什麼都沒穿，包括坐姿、腿張開的角度等都得注意，「發現女生要注意的事情很多，男人坐下就坐下，不會思考太多」。

問到外型方面是否滿意？松本怜生笑說，好幾個瞬間覺得自己很像媽媽或姊姊，「看著鏡子裡的自己，不免覺得我在變裝」，多虧造型、化妝幫了很多。

松本怜生男裝帥氣，很有偶像氣質。（翻攝自Yahoo Japan）

特別的是，松本怜生提到從小學四年級起，就愛上BIGBANG隊長「GD」權志龍，包括IG帳號也是以「GD」開始命名，「我從《FANTASTIC BABY》開始入坑，覺得GD很神秘，越看越發現他很可愛，也能唱Rap，魅力很多」。《灰姑娘壁櫥》在Netflix上線。

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