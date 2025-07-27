易烊千璽被婁燁害慘 閉口不提「三個字」

中國男星易烊千璽主演婁燁《三個字》，卻因婁燁傳出侵貪三緘其口。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾以《一部未完成的電影》得過金馬獎的中國導演婁燁，日前被踢爆利用職務之便侵占並挪用電影《三個字》資金。婁燁氣得親自發文駁斥此事，更怒喊「純屬捏造」。不過，婁燁出包卻害慘演員易烊千璽，現在《三個字》上映時間不能確定，主演該片的易烊千璽也三緘其口。

曾以《一部未完成的電影》得過金馬獎的中國導演婁燁。（本報資料照，記者王文麟攝）

《三個字》由易烊千璽、秦昊、李現、春夏主演，拍攝早在2022年已經結束，2023年初剪完成，有超過4.6萬名觀眾表示「想看」。然而該片宣傳隨著婁燁涉嫌挪用資金全面停擺，雖然婁燁本人已經發出聲明表示此事全為子虛烏有，但易烊千璽官方工作室卻在近期宣傳中絲毫未提及《三個字》，粉絲圈也對這件事保持沉默。

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倘若婁燁遭中國官方定罪，根據中國「劣跡藝人」相關政策，《三個字》非但永久難以上映，易烊千璽在這部電影的精湛演技也會隨之封印。

電影《三個字》電影海報。（翻攝自X）

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