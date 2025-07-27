《暮光之城》男星超模未婚妻消失？ 親揭謎底超誇張

英國男星羅伯派汀森（左）與超模未婚妻蘇琪沃特豪斯。（美聯社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）因演出《暮光之城》系列電影走紅，他2023年與超模蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）訂婚後，隔年就迎來了新生命。原本活躍於社群平台的蘇琪消失了好一陣子，直到7月中旬才打破沉默，宣布自己消失的原因竟是住院治療。

蘇琪沃特豪斯曬出自己住院的照片。（翻攝自X）

蘇琪透露自己因為穿的褲子太緊導致罹患疝氣，甚至嚴重到要去醫院治療。蘇琪也在社群平台發文：「大家常問我，為什麼不再發推文？你們有沒有想過，半年前我穿了一條超緊身的褲子，結果導致疝氣，然後我一直不敢跟大家說」。

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蘇琪沃特豪斯巡演期間長期穿著緊身褲導致疝氣。（美聯社）

根據外媒報導，33歲的蘇琪在巡迴演唱會期間為了展現舞台造型，穿著貼身皮褲，可能因此導致腹內壓力升高，最終發展為疝氣。

蘇琪沃特豪斯為了追求舞台效果長期穿緊身褲。（翻攝自X）

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