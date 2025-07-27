《繼母》綾瀨遙女兒17歲了 回歸演藝圈現況曝光

日劇《繼母與女兒的藍調》中橫溝菜帆（中）飾演綾瀨遙的繼女。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕從10歲就出道的童星橫溝菜帆，曾經在日劇《繼母與女兒的藍調》（以下簡稱《繼母》）當中飾演綾瀨遙的繼女「美雪」，當時小小的女孩現在已經長成亭亭玉立的少女，日前她也在社群平台上曝光自己的現況。

橫溝菜帆3歲就出道當童星。（翻攝自X）

橫溝菜帆從3歲就踏入演藝圈，《繼母》當中她飾演的美雪靠著細膩演技詮釋失去雙親後與繼母建立感情的動人故事，也讓她的演技受到肯定。之後她也曾演出2019年NHK晨間劇《緋紅》，演出大島優子的童年時代。

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橫溝菜帆從紐西蘭留學回到日本後，投入富士電視台晨間節目工作。（翻攝自IG）

橫溝菜帆2024年10月遠赴紐西蘭留學，今年4月回到日本之後，投入富士電視台晨間節目工作，主持小單元，介紹流行美食及商品。本月橫溝菜帆演出的《因為北君太可愛了，我們決定3人共享這份幸福》亦將播出，現在17歲的她也散發出清新少女優雅氣質。

17歲的橫溝菜帆展露出少女的清純氣質。（翻攝自IG）

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