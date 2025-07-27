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韓YTR爆不孕危機！精子數值全不合格

夫妻努力1年4個月仍落空，肌肉山山吐心聲。（翻攝自YouTube）夫妻努力1年4個月仍落空，肌肉山山吐心聲。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國人氣YouTuber「肌肉山山」以逗趣又真誠的整姊系列走紅，2023年與太太Jooni一同定居台灣，並於去年2月對外宣布結婚。婚後兩人一心期待迎接新生命，沒想到多年努力始終未見好消息，近日他在頻道上坦言，自己在備孕路上遇到了極大挑戰。

肌肉山山分享，起初一直以為懷孕是自然且理所當然的事，加上朋友們接連傳來喜訊，他與妻子也難免著急。最終他決定返韓接受專業檢查，結果發現妻子Jooni的狀況極佳，卵巢年齡僅26歲，但自己卻被醫師告知精子品質不理想，各項數值偏低，讓他深感打擊。

肌肉山山備孕遭重擊，精子數值不良他崩潰。（翻攝自YouTube）肌肉山山備孕遭重擊，精子數值不良他崩潰。（翻攝自YouTube）

儘管難以接受，他仍選擇積極調整生活作息，不但開始攝取營養補充品，也規律運動、飲食清淡，堅持早睡早起，每天清晨慢跑、下午重訓。經過三個月的努力再度檢查後，他欣喜發現所有數據已回升至正常值。

在台灣再次接受檢查時，他也記錄整個過程，並詢問醫師是否能盡快懷孕，醫師則建議太太也進行進一步的全面性檢查，確認子宮與輸卵管等環境是否良好，是否存在息肉等潛在問題。這段經歷讓肌肉山山感觸良多，他感慨表示：「原來懷孕不是理所當然的事，而是一種恩典。」影片最後夫妻倆當場驗孕，結果仍是一條線。他們雖失望，但也彼此鼓勵。

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