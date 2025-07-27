葉珂直播談黃曉明哽咽 復出只為一原因

中國男星黃曉明（右）2024年9月認愛網美葉珂，後兩人傳出分手。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星黃曉明2024年9月認愛網美葉珂，兩人甚至一度傳出到婦產科的消息，讓人以為好事將近。沒想到葉珂爭議不斷，之後傳出兩人分手，葉珂還在2024年11月宣布退網。日前葉珂悄悄復出，昨（26）日直播時談到黃曉明還忍不住數度哽咽。

葉珂去年宣布退網，表示自己不是公眾人物，更強調「未來也不是」，接著停止所有直播活動。日前葉珂悄悄復出，7月中旬直她就開了直播，昨日更談到與黃曉明戀情，她說到感情相關問題時顯得欲言又止，並意味深長的說「那個時候不能說」便立刻轉移話題。

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葉珂26日開直播談到感情話題數度哽咽。（翻攝自抖音）

網友質疑葉珂說要退網，現在又重新直播，說話不算話，葉珂坦白回答：「我還是得出來工作的，人永遠不要對賺錢有羞恥心」，她認為不伸手要錢，任何工作都值得尊重。

而葉珂退網很大的原因與黃曉明有關，她直播中談到感情相關話題時，表現得欲言又止，並脫口「那個時候不能說」，隨即轉移話題。

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