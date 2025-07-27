晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《老公怎麼還不去死》揭人妻地獄！安達祐實大談婚姻觀

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕安達祐實主演日劇《老公怎麼還不去死》日前播畢，該劇有著聳動劇名，安達祐實表示，雖然故事有點可怕，但也有不少笑點，希望大家能把它當作娛樂作品，開心的欣賞就好。

安達祐實在劇中經常找閨蜜互訴婚姻中的悲傷與痛苦。（Hami Video提供）安達祐實在劇中經常找閨蜜互訴婚姻中的悲傷與痛苦。（Hami Video提供）

《老公怎麼還不去死》劇名直白，不少已婚女性坦言「戲劇替自己說出真心話」，安達祐實說，「雖然是個激烈的標題，但作品本身並不是這樣直接的內容」，認為只要將背後想表達的東西描繪清楚，觀眾自然就能理解。

不少台灣粉絲發覺安達祐實在戲中形象大變，有過兩段婚姻的她，坦言演出前沒有特別向身邊的人打聽如何演出，「婚姻」對每個人來說都是不同的樣貌，還說和角色麻矢毫無共通點，性格、想法都完全相反。

雖然戲這樣演，但安達祐實說，「畢竟這是戲劇，我不覺得它可以直接對應到現實中的婚姻。」至於是否會推薦婚姻？她有些含糊表示「無論結不結婚，都是個人自由的選擇」。

安達祐實（右）和竹財輝之助飾演夫妻。（Hami Video提供）安達祐實（右）和竹財輝之助飾演夫妻。（Hami Video提供）

問到劇中出現的丈夫類型裡哪種最可怕？安達祐實坦言最怕「精神控制型」的丈夫，直言如果遇到這種人，應該會先與對方保持距離；追問若生活遇到困難，平時如何舒壓？她說自己的煩惱只能靠自己解決，會靠吃辣的東西紓緩壓力，強調不會事事要求完美，穩定自己的情緒，對孩子來說也是最重要的事。

《老公怎麼還不去死》全劇已在Hami Video獨家上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中