《老公怎麼還不去死》揭人妻地獄！安達祐實大談婚姻觀

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕安達祐實主演日劇《老公怎麼還不去死》日前播畢，該劇有著聳動劇名，安達祐實表示，雖然故事有點可怕，但也有不少笑點，希望大家能把它當作娛樂作品，開心的欣賞就好。

安達祐實在劇中經常找閨蜜互訴婚姻中的悲傷與痛苦。（Hami Video提供）

《老公怎麼還不去死》劇名直白，不少已婚女性坦言「戲劇替自己說出真心話」，安達祐實說，「雖然是個激烈的標題，但作品本身並不是這樣直接的內容」，認為只要將背後想表達的東西描繪清楚，觀眾自然就能理解。

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不少台灣粉絲發覺安達祐實在戲中形象大變，有過兩段婚姻的她，坦言演出前沒有特別向身邊的人打聽如何演出，「婚姻」對每個人來說都是不同的樣貌，還說和角色麻矢毫無共通點，性格、想法都完全相反。

雖然戲這樣演，但安達祐實說，「畢竟這是戲劇，我不覺得它可以直接對應到現實中的婚姻。」至於是否會推薦婚姻？她有些含糊表示「無論結不結婚，都是個人自由的選擇」。

安達祐實（右）和竹財輝之助飾演夫妻。（Hami Video提供）

問到劇中出現的丈夫類型裡哪種最可怕？安達祐實坦言最怕「精神控制型」的丈夫，直言如果遇到這種人，應該會先與對方保持距離；追問若生活遇到困難，平時如何舒壓？她說自己的煩惱只能靠自己解決，會靠吃辣的東西紓緩壓力，強調不會事事要求完美，穩定自己的情緒，對孩子來說也是最重要的事。

《老公怎麼還不去死》全劇已在Hami Video獨家上架。

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