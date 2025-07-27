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裘海正批「抽血換學分」吹哨者形象隨便 遭砲轟跳出回應

裘海正發文引風波。（資料照，記者胡舜翔攝）裘海正發文引風波。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕台師大女足隊爆出「抽血換學分」風波，教育部要求重審教練周台英，「飛鷹三姝」之一的裘海正過去是運動員出身，她今突然發文感嘆身為「吹哨者」的女學生「成也媒體、敗也媒體」，已經達到目標、不需要再無限上綱，言論引發網友開轟。

裘海正發文提到「最近很紅的足球女孩」，認為她想說的話已經公諸於世了，「妳讀再多書、再聰明、再會說話、再有影響力，但由於妳滿口XXX、形象隨便，那些滿腹知識也都枉然！」

她表示體育人隨性、隨和、不做作的特質是被喜歡的原因，但是隨便卻是會被輕看，「但請記住凡走過必留下痕跡，幾年後再回來看你上過的網路、電視、媒體，相信妳可能會後悔」，發文引來網友圍剿「這就是吹哨者的悲哀，揭發一件事、勇敢一件事，卻被檢視千千萬萬件事」，要她將心比心。

裘海正發文引風波。（翻攝自臉書）裘海正發文引風波。（翻攝自臉書）

對此，她則在留言區回覆：「謝謝各位的指教。」她都願意虛心接受，「正因為我非常疼惜這女孩的勇敢，以致於希望對她有所提醒，媒體非常無情、它只是會竭盡誘導一些人跳進網羅裡，反而使你原先想訴求的事情被淡化、歪樓了，我認真的疼惜這孩子，因為體育圈有如此上進、肯付代價在做學問上的人不多，因此希望能提醒、保護她，我是學體育、又是公眾人物，我不會想傷害任何人！」

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