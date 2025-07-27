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娛樂 日韓

日向坂46成員首本寫真集 辣曬青春肉體後畢業

富田鈴香在寫真集當中也有穿著泳裝的照片。（翻攝自X）富田鈴香在寫真集當中也有穿著泳裝的照片。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團日向坂46的24歲成員富田鈴花即將畢業，結束8年偶像生活。日前她公開了8月5日即將發行的首本寫真集《鈴花サーキット》附贈明信片的部分照片，同時也參與最後的單曲《Love Yourself！》宣傳，本月底富田鈴花也會舉辦個人演唱會。

富田鈴香選擇在澳洲拍攝寫真集，因為那是她父母蜜月旅行的地點。（翻攝自IG）富田鈴香選擇在澳洲拍攝寫真集，因為那是她父母蜜月旅行的地點。（翻攝自IG）

富田鈴花的首本寫真集特別選在父母蜜月旅行地點「澳洲」拍攝，她在昆士蘭留下的身影，就像一部公路電影般豐富且特別，除了壯麗的自然風景之外，富田鈴花也抱著無尾熊露出少女般的笑容。

日本偶像女團日向坂46的24歲成員富田鈴香即將畢業，結束8年偶像生活。（翻攝自IG）日本偶像女團日向坂46的24歲成員富田鈴香即將畢業，結束8年偶像生活。（翻攝自IG）

除此之外，這本寫真集當中也包含了泳裝照，秀出富田鈴花的青春肉體。身高165的富田鈴花，2017年8月加入櫸坂46（現日向坂46），她天生擁有一副好歌喉，曾贏得富士電視台「千鳥の鬼レンチャン」卡拉OK專屬合唱獎。身為日向坂46二期生的她被粉絲親暱的稱呼為「すーじー」（Suji），她將在完成第14張單曲活動後正式畢業。

富田鈴香即將結束長達8年的偶像生涯。（翻攝自IG）富田鈴香即將結束長達8年的偶像生涯。（翻攝自IG）

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