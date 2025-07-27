為何不拍成影集？《全知讀者視角》製作人曝一大關鍵

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓片《全知讀者視角》在台韓兩地同步上映，不少原著粉絲原先既期待又擔憂，不過韓國媒體多半給予好評，連續6天以來更是預售第一，證明韓國觀眾買單；有部分觀眾好奇，電影版壓縮原作進度，為何不乾脆拍成影集會更好？

有影評稱《全知讀者視角》彷彿韓版復仇者聯盟。（采昌提供）

《全知讀者視角》製作人元東延近日回應韓媒，提到電影未來發展成影集的可能性，表示《全知》的敘事內容當然非常適合拍成影集，對於製作方選擇先拍成電影，「主要是這種規模、動作場面，不應該只在手機上看而已！」

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元東延稱，《全知讀者視角》地球滅亡、世人身處危機，彼此互助的末日主題，應該聚集廣大觀眾一起在電影院裡共享，唯有這種基礎先建立好，未來再拍成影集或別種方式呈現，都不成問題。

至於《全知讀者視角》結尾彩蛋，幾乎明確表示「未完待續」，導演金秉佑在韓國試映會就曾提及，製作團隊為續集持開放態度，的確有先口頭商討此事，但尚未正式簽約，還是先以第一部票房市場好壞再來決定。

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