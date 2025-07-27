孫德榮被目擊躺病床抽菸？急吐6字澄清

〔記者傅茗渝／台北報導〕「偶像教父」孫德榮近日因脊椎七節嚴重病變住院，動刀時間長達9小時，術後由親友代為發聲報平安。他近日上傳一段躺在病床的影片，嘴含管線的模樣，子弟兵見狀忍不住開玩笑：「現在最流行的科技電子菸！」

孫德榮術後躺病床吸類固醇，被徒弟虧抽電子菸。（翻攝自臉書）

對此，孫德榮立刻澄清：「這是類固醇喔！」畫面讓人又笑又心疼。事實上，孫德榮過去曾與膀胱癌第3期對抗，接受人工膀胱手術，術後長年承受排尿不便與免疫系統低落之苦，如今又因脊椎病變再度開大刀，身體狀況堪稱連番硬仗。儘管如此，他仍堅持對鏡頭說話、開得起玩笑，展現「病魔也打不垮」的頑強意志。

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孫德榮術後自拍報平安，露出微笑，展現不屈精神。（翻攝自臉書）

這次住院前，孫德榮便已公開坦言已立下遺囑，將約3億元資產分配給30位摯友，並直言「沒有一個姓孫的」，語氣一如既往坦率。他也強調，對他而言「人生就是工作」，即使病中也不停止推動新書出版、網路節目經營，用行動展現「孫總」精神不滅。

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