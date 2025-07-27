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娛樂 最新消息

女星演唱會開場就出事「歌迷昏倒」！演出中斷醫生到場治療過程曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕五千萬點閱創作歌手「163braces」朵芸昨（26日）於故鄉高雄後台Backstage Live舉辦個人專場「海螺記：造船計劃」，開場不久台下歌迷因太興奮昏倒，朵芸立刻喊停演出，現場一位剛好是醫師的粉絲立刻上前協助，其他觀眾也自發讓出空間、協助通風。短短幾分鐘內，一場小插曲就被妥善安撫，現場彷彿瞬間化為一個互相守護的小宇宙。朵芸直說：「你們真的太厲害了啦，連救援都這麼有默契，怎麼可以這麼溫暖啦！」

朵芸回高雄開唱。（形上娛樂提供）朵芸回高雄開唱。（形上娛樂提供）

一開場，朵芸手持長笛緩緩從觀眾席走上舞台，自彈自唱《鳥》，化身魔笛手引領觀眾進入心靈航程，「這是我第一張專輯的第一場演唱會，謝謝你們來參加。雖然有很多厲害的音樂人、有更多的演唱會可以去，但你們把時間留給我，留給造船計劃。」

朵芸回高雄開唱。（形上娛樂提供）朵芸回高雄開唱。（形上娛樂提供）

朵芸出其不意拿出《月亮》書籍，要觀眾配合她手勢律動，掀起整場「集體曖昧運動」。她說：「地球會受月亮影響產生潮起潮落，乍看很美，但其實月亮也同樣受到地球影響，這就是潮汐鎖定。我中有你、你中有我，這大概就是相互拉扯的美感吧。」隨後以〈小船〉開唱，全場搖擺grooving超chill，朵芸也感謝歌迷：「謝謝你們踏出房間，找到我。我知道有些人是一個人來的，但我們在同一艘船上喔！」

朵芸回高雄開唱。（形上娛樂提供）朵芸回高雄開唱。（形上娛樂提供）

演唱會尾聲，朵芸以《黎明》唱出放棄與後悔的交織心情，說：「比起放棄，我可能更怕後悔。」並以《沒有人回答的問題》作結，「如果人生是一場航行，我們想延續旅程的答案，也許不是換一艘船，而是拆解腐爛的部分、重新組織後的樣貌。」最後按下海螺燈，場內鈴聲響起，彷彿夢醒時分。

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