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韓國202公分籃球國手激似徐康俊！呂俊錫帥翻網友：可以出道了

呂俊錫顏值超高，粉絲不少，甚至還有站姐。（翻攝自IG）呂俊錫顏值超高，粉絲不少，甚至還有站姐。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國一名籃球運動員最近受到台灣網友關注，因為他貌似丁海寅、徐康俊，還整整高出車銀優一顆頭，他就是年僅23歲的呂俊錫（여준석），目前效力於西雅圖大學紅鷹隊。

呂俊錫在國外深造。（翻攝自IG）呂俊錫在國外深造。（翻攝自IG）

呂俊錫身高超過200公分。（翻攝自IG）呂俊錫身高超過200公分。（翻攝自IG）

呂俊錫從小學開始身高就有190公分，國中身高已經達到200公分，很早就受到矚目，本以為會長得更高，不過他長到202.5公分就停了，儘管如此，在亞洲社會中仍是巨人般的存在，近年更在海外深造。除了身高，他的顏值也相當驚人，韓國媒體稱他是「籃球徐康俊」，網上流傳他與車銀優的合照，整整高183公分的車銀優一顆頭，車銀優在他身旁竟然變得小鳥依人。

車銀優矮呂俊錫一顆頭。（翻攝自IG）車銀優矮呂俊錫一顆頭。（翻攝自IG）

先不說球技，網友對他的顏值十分驚豔，紛紛表示，「我記得他202公分根本夭壽讚」、「長得太像丁海寅了吧，超帥！」、「可以出道了」、「還以為我不喜歡籃球男，原來是我都沒有去看韓國籃球員」、「突然想看籃球了」。

呂俊錫將在亞洲盃出賽，這是他時隔3年為國家隊效力。（翻攝自IG）呂俊錫將在亞洲盃出賽，這是他時隔3年為國家隊效力。（翻攝自IG）

根據《亞洲經濟》報導，時隔3年，他最近將披上韓國國家隊戰袍，於8月在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃男籃出賽，教練安準浩（音譯）讚他的空中接力灌籃已經有NBA等級，希望他不要害怕犯錯，持續磨練，會成為一名了不起的球員。隨著呂俊錫、李賢重等人加入韓國國家隊，國家隊的人氣飆升，他們的球衣大賣，甚至需要排隊才買得到。

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