女星台東演出急喊卡 老公心血管爆裂癱瘓搶救先

賭王千金何超儀（右）與老公陳子聰。（香港星島頭條）

〔記者馮亦寧／台北報導〕澳門賭王何鴻燊千金何超儀，原訂於8月10日率領樂團「何超儀與海膽仔」在台東《2025月光．海音樂會》演出，未料臨時宣布喊卡，原因是何超儀老公陳子聰健康亮紅燈，必須緊急赴美開刀，何超儀全面暫停所有工作行程。

何超儀因老公陳子聰健康出問題緊急暫停所有工作。（翻攝自IG）

何超儀發出聲明，表示「結婚21年的丈夫近日突感不適，經醫師診斷需儘速赴美手術治療。身為家屬，我必須全程陪同照顧」。雖然無法如期參加音樂節演出，但面臨老公罹病，忍痛辭演也讓所有人理解，何超儀本人已向主辦單位致歉，並表示希望未來還有機會登上台東舞台。

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陳子聰（右）原本健康稍有好轉，已重返舞台與何超儀（右2）一同演出。（翻攝自IG）

陳子聰身患肝硬化、直腸炎，2022年他曾因搬重物導致用力過度，造成心血管爆裂及大動脈撕裂，緊急開刀治療。術後陳子聰尿道及腎臟受損，曾面臨截肢風險，當時何超儀心急如焚，陳子聰經過昏迷1個月、下半身癱瘓2個多月，何超儀始終在病榻前親力照顧。

陳子聰去年重返舞台，各界原以為他健康狀況已有所緩解，沒想到又出問題，也難怪何超儀緊急宣布暫停所有工作，堅持陪伴在老公身邊。

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