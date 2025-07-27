「啦啦隊女神」林襄投降 同框三上悠亞崩潰：我好醜

林襄（左）上節目遇到三上悠亞。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前「AV天后」三上悠亞引退後專注於自己的事業，同時成為服飾、美妝品牌CEO，發展事業的同時，人氣同樣居高不下。日前三上悠亞來台，順便參加節目錄影，恰巧與「啦啦隊女神」林襄同台，之後林襄在自己的YouTube頻道崩潰大喊：我好醜。

林襄覺得三上悠亞完全長在她的審美點上。（翻攝自IG）

林襄在攝影棚見到三上悠亞立刻像小粉絲一樣衝上前要求合照，她很幸福的說「她（三上悠亞）好香喔，她的香水有一種奶呼呼的感覺，整個很柔軟」。接著林襄崩潰說「今天我的狀態很不好，我的瀏海不好看，我還長了痘痘，我看一下我在旁邊有沒有差太多，我好醜」！

請繼續往下閱讀...

前「AV天后」三上悠亞現在跨界經營服飾及化妝品牌。（翻攝自IG）

林襄透露自己喜歡三上悠亞的原因很多，主要是三上悠亞長在林襄的審美上「看起來非常像一個小公主，之前去日本有跟她遇到，也有合照，今天就是久違再次見面」。節目中安排兩人分別擔任兩隊隊長，玩遊戲時林襄不斷哀嚎：「我不想跟悠亞成為敵隊，因為我怕傷害她」。

林襄與三上悠亞同台錄影，覺得自己當天很醜。（翻攝自YouTube）

激戰過後，林襄說自己的戰略就是不要碰到三上悠亞，完全以她的安全為主。錄影結束後，林襄更大力稱讚三上悠亞射擊技術超好，連瞄準的時候都超級可愛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法