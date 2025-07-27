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王晴微波雞蛋爆炸受傷！眼角膜破裂「痛到想吐」 媽媽不敢視訊真相曝光

王晴。（翻攝自臉書）王晴。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕王晴有「八點檔林志玲」封號，日前將雞蛋放進微波爐加熱時發生爆炸，導致皮膚燙傷、眼角膜受傷並破裂。她昨（26日）透過社群限時動態透露，事發一週後，媽媽才告訴她這段時間不跟她視訊的原因。

王晴日前微波雞蛋，皮膚被燙傷、眼角膜受傷。（翻攝自Instagram）王晴日前微波雞蛋，皮膚被燙傷、眼角膜受傷。（翻攝自Instagram）

王晴19日眼睛受傷，近來視力已恢復約三分之二，疼痛感也減輕不少。她先前分享眼睛紅腫照，形容爆炸當下「痛到頭暈想吐、快昏過去」，之後還再度到醫院打止痛針。不過止痛藥對眼睛疼痛似乎幫助不大，她改喝果汁緩解痛感。此外，她也公開家中廚房的慘況，直喊：「連流理台都破了一角。」可見當時爆炸力道之大。

王晴日前微波雞蛋，皮膚被燙傷、眼角膜受傷。（翻攝自Instagram）王晴日前微波雞蛋，皮膚被燙傷、眼角膜受傷。（翻攝自Instagram）

王晴昨分享自拍，她戴著帽子、身穿灰色短上衣搭配緊身運動褲，寫道：「又一個禮拜因為身體的關係沒運動了，真的好身材焦慮。努力踩了50分鐘的飛輪還是有點頭暈呢。」她提到，目前右眼視力大約相當於近視300度。媽媽在事發一週後才如實告訴她，這段時間不視訊的原因。她說：「我媽說她好幾天不敢跟我視訊，是因為她怕看到我的眼睛，會難過到睡不著。」她聽了相當揪心。

王晴目前視力像近視300度。（翻攝自Instagram）王晴目前視力像近視300度。（翻攝自Instagram）

王晴慶幸自己當時站在微波爐的側邊，「還好它是往上噴，我站在旁邊，不然這麼大的爆炸威力，眼球應該真的會被炸破」她強調，有了這次教訓，不管是生的還是熟的，都不要再把雞蛋放進微波爐，也說：「對微波爐有PTSD（創傷後壓力症候群）。」

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