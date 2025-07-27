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愛紗人生首開刀驚遇血庫荒 曬病床照洩秘密

愛紗子宮肌瘤開刀術前術後共輸血2公升。（翻攝自臉書）愛紗子宮肌瘤開刀術前術後共輸血2公升。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕42歲日籍女星千田愛紗本月18日於社群平台透露自己因子宮肌瘤在半年年由7公分增大為12公分，緊急進行人生第一次手術。今（27）她在社群平台報平安，更表示自己手術共輸血2公升，她結束開到之後回到病房，才知道血庫鬧血荒，讓她覺得非常感恩。

愛紗說：「一般來說，子宮肌瘤手術前並不常見需要輸血的情況，但因為我肌瘤的位置關係，導致血紅素過低，所以我在手術前一天就提前住院，並進行術前輸血」。愛紗人生首次開到就遇上需要輸血的狀況讓她印象深刻，她表示「這是我人生中第一次輸血（，）術前術後總共輸了2公升」。

愛紗在手術後氣色明顯紅潤。（翻攝自臉書）愛紗在手術後氣色明顯紅潤。（翻攝自臉書）

愛紗記得非常清楚，她說自己第一次輸血開始大約15分鐘後，身體竟然出現了明顯的變化，「感覺身體變輕了 腦袋放鬆了 視野也變得清晰明亮」她更指出「那一刻 我實實在在地體會到 自己過去的貧血對身體其實造成了多大負擔（雖然每天都認真吃鐵劑 根本來不及補充）」。

愛紗開刀遇上血庫鬧血荒，讓她非常感謝挽起袖子捐血的善人。（翻攝自臉書）愛紗開刀遇上血庫鬧血荒，讓她非常感謝挽起袖子捐血的善人。（翻攝自臉書）

更讓愛紗感動的是，當她第一次輸完血回到病房休息時，剛好看到電視報導目前血庫的血液非常短缺。「看著電視 我的眼眶突然濕潤了－－因為我現在能安心地準備手術 是因為有很多默默付出的捐血者 充滿感恩 這些看不見臉孔的溫柔 成為我康復的重要支撐｣。

愛紗也感謝每一位曾經捐血的人，她表示目前自己正在為了康復而努力，手術經過10天後，因為血紅素正常，她的氣色比術前好，她也穿上束縛帶等待腹部傷口完全康復。

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