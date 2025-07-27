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娛樂 最新消息

韓男團公開「謝謝黃偉哲市長」 繁體中文致謝粉絲熱議

ALL（H）OURS由Masami（左起）、Minje、Xayden、隊長Kunho、Youmin、ON:N、Hyunbin組成，活潑又可愛。（資料照，記者胡舜翔攝）ALL（H）OURS由Masami（左起）、Minje、Xayden、隊長Kunho、Youmin、ON:N、Hyunbin組成，活潑又可愛。（資料照，記者胡舜翔攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團ALL（H）OURS曾在台舉辦見面會，帶來14首歌曲，還下台繞場，拿起台粉手機自拍，寵粉無極限，更是大談對台灣的喜愛，今日在官方x上，竟用繁體中文公開感謝台南市長黃偉哲。

韓團ALL（H）OURS在官方社群x上公開感謝台南市長黃偉哲。（圖擷取自ALL（H）OURS 官方X）韓團ALL（H）OURS在官方社群x上公開感謝台南市長黃偉哲。（圖擷取自ALL（H）OURS 官方X）

粉絲驚喜發現，韓團ALL（H）OURS在官方社群x上公開感謝台南市長黃偉哲，粉絲驚訝不已，紛紛留言「還以為看錯了」，仔細一看發布的圖片中，ALL（H）OURS成員們還拿著當季台南特產芒果，不僅拿著芒果合照，還用韓文寫下「甜甜的台南芒果」，並轉換成繁體字致謝「謝謝，黃偉哲市長」，且使用的竟是繁體中文，引來大批粉絲驚呼，驚喜不已。

粉絲們驚訝紛紛詢問「在暗示什麼嗎」、「現在在台灣嗎」、「快速滑過還以為真的是黃偉哲」、「我以為我看錯竟然真的是黃偉哲」掀起熱烈討論。

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