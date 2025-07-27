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（影音）館長不演了！ 鬆口想把總部設中國

館長今飛澳門洽談公事。（翻攝自Youtube）館長今飛澳門洽談公事。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26日首波罷免24位國民黨立委全數未通過，被國民黨視為重大勝利，對此，網紅「館長」陳之漢有重大宣布，表示將離開台灣，但這次不是到中國上海，而是飛澳門。

昨天傍晚罷免開票，館長開直播看到不同意的票數增加，一度興奮比割喉手勢，直播最後透露這次大罷免大失敗，終於可以安心去談一筆生意，他表示今（27）日要飛澳門洽談公事，未來幾天都不會直播，更鬆口想把總部設在中國。

館長說：「未來想好好拍片，做直播的公司，把整個品牌在中國弄得有聲有色！」接著開嗆說：「城市是比較出來、政策也是比較出來，不是你用狗嘴講出來，人民幸福應該掛在臉上，反正大家自己看，要把真相帶到眼前，這個最實在。」

最後館長還稱：「澳門人均GDP世界第二，沒錯，我要去那邊做世界第二，唉，中國世界第一啦！」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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