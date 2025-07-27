林依晨產後首露面！現身永康街被捕獲...狀態驚呆路人

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨上月中旬產下第二胎兒子「小帥林」，前兩週才發送彌月禮分享喜悅。近日有網友在台北市永康街巧遇她，剛結束月子生活的林依晨，氣色與膚況都極佳，完全看不出已是2寶媽。

林依晨近日發送彌月分享喜悅。（記者李紹綾攝）

林依晨6月中自然產下「小帥林」，當時經紀公司周子娛樂回應：「依晨順利生產，母子均安，小男娃3060克，謝謝大家關心。」日前兒子滿月，她與老公林于超忙著發送彌月禮，意外曝光「一家四口」的可愛插圖卡片。卡片上寫著：「于超和依晨的兒子、小小林的弟弟小帥林，順利且健康地來到這個世界囉！滿載著大家的祝福與愛，也與各位分享他滿月的喜悅，以後還請繼續多多指教、照顧囉！」

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林依晨（左）現身永康街被網友捕獲。（翻攝自小紅書）

發送完彌月禮後，林依晨近日被網友直擊現身永康街。對於合照請求，她大方答應。只見剛歷經自然產的她，臉蛋依舊是巴掌臉，體態纖瘦、氣色極好，絲毫看不出產後疲態，讓人好奇她的保養秘訣。

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