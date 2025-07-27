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娛樂 最新消息

網紅蔡潔米舔共不演了 赴中旅遊稱「祖國」挨網批評

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年3月曾指「台灣是中國的一部分」、「台灣當歸」的網紅蔡潔米，當時遭批舔共；沉寂一陣後，近日她到中國旅遊，直接不演了，影片字幕打出「祖國美食吃不完」，還跟「一國兩制、中國統一」的巨型標語合影。

蔡潔米透過時尚美妝、生活紀錄分享，IG原有超過15萬追蹤數，今年3月因主張「台灣是中國的一部分」等言論，遭到台灣網友炎上，粉絲數跌到13.6萬，甚至遭曾經合作過的時尚雜誌《ELLE Taiwan》火速切割。

蔡潔米最新的一支影片，描述她34歲第一次帶帶爸媽到神州大地（指中國）旅遊，她自稱在蘋果日報上過班，投過票給民進黨，在說出「台灣當歸」被網暴後半年，第一次踏上這片土地，那些在台灣新聞上播放的，和她感受到每一個具體的人，讓她感到割裂。

影片中，蔡潔米展示她買的團購券炸生蠔只要人民幣2元（約新台幣9元）；第一次吃到辣的豆腐腦，字幕上直接打出「祖國美食吃不完」；不小心遺失的手錶，1小時後還能找回；並提到兩岸物價差異，指台灣高麗菜價格貴了10倍、礦泉水價格貴了5倍。

影片最後，蔡潔米指著興建中的廈金大橋廈門段，字幕上打出「這片海到底隔絕多少人的30年，我期待廈金大橋通車的那一天」。最後還站在「一國兩制、中國統一」的巨型標語前合影。

網友紛紛留言批評說:「在那邊好好待著，就不要回來了」、「有什麼好割裂的，這麼喜歡對岸可以考慮移民啊，我是不想要成為中國人啦」、「討厭的從來不是中國人，是整天想一直欺負我們，拿各種武器恐嚇我們的中共政權」、「我一個香港人也不會『祖國前祖國後』的!」

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