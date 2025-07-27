消失多年！羅志祥「2愛徒」現身 連夜趕回台北近況曝光

韓籍演員金承勳來台發展。（EASE香氛提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣人氣香氛品牌 EASE 首度主辦「Ease香氛 香戀一夏-香氛季」演唱會，活動於上週末在台北誠品生活松登場，共 12 組人氣歌手與男團輪番登台。在台發展的韓籍演員金在勳除了演唱爆紅戲劇《關於未知的我們》的創作曲《Unknown》外，特別選唱獲得亞洲電視大獎最佳主題曲的《來自星際的風》韓文版，韓式情歌直擊人心。

薛恩、詹仕偉勾粉絲回憶殺。（EASE香氛提供）

薛恩、詹仕偉暌違多時合體。（EASE香氛提供）

香氛季演唱會壓軸時刻迎來全場最大驚喜：「小豬」羅志祥愛徒C.T.O 雙帥 Snoopy詹仕偉與薛恩Sean暌違兩年半再度合體，攜手獻唱經典單曲《LOVE YOU》，粉絲淚灑成河，感動畫面彷彿青春跑馬燈重播。自2023年花蓮跨年後，兩人便未曾同台，這次重磅合體，讓許多歌迷們直呼：「這一刻真的等太久了！」薛恩結束台中工作後連夜趕回台北，只為站上舞台與老戰友再度合唱，詹仕偉則是一連兩天全勤主持、穩定控場。

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李承隆獻唱新歌。（EASE香氛提供）

CN吳承恩帶來個人新作《1天1%》，希望這首歌能鼓勵每一位聽眾：「珍惜當下，勇敢去追夢。」FEniX李承隆則是演唱深情單曲《沒有情人的情歌》，延續TICC演出時的感動。 Saturnday 換血回歸後首度登台，公開演唱新作《Last Dance》，新成員小潘與凱杰加入後的首次亮相成為焦點，展現團隊升級後的全新能量。壓軸登場的「小樂」吳思賢，則是帶來與好友小派攜手創作的新歌《Chasing Dreams》首唱。

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