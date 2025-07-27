晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陽帆知道嗎！愛女甜抱英倫小鮮肉 身份曝光不藏了

（記者張釔泠攝）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女ANGIE安吉擔任英倫暖男享利莫迪的演唱會嘉賓，這是安吉第一次與國際歌手同台演出，與享利莫迪合唱溫暖歌曲《pick up the phone》，兩人的演出成功帶動全場氣氛，帶領爆滿歌迷一起合唱，唱畢亨利莫迪對安吉送上大擁抱，全場尖叫久久不停。

安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）

年僅21歲的亨利莫迪，以被鄉民譽為「暈船神曲」的《drunk text》在全球累積近5億次串流量，成新世代的備受矚目的超級新星，他日前在Zepp New Taipei開唱，門票銷售一空，安吉在得知受邀擔任演唱會嘉賓時，喜出望外表示：「我太興奮了！也覺得好榮幸！因為這是我第一次和國際歌手一起合作。」

安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）

安吉透露，透過《drunk text》認識了亨利莫迪這位創作歌手，「我被他的創作能力圈粉，我覺得好有張力，是我非常喜歡的歌曲風格，我希望我也可以寫出這麼感人的歌。」沒想到這次可以同台合作，安吉非常認真準備合唱曲目《pick up the phone》，反覆練習，希望能在演唱會上展現最好的詮釋。

安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）

在演出前的彩排，安吉與亨利莫迪首次碰面，彩排過程十分順利，亨利莫迪更是不時關心安吉的演出狀況，問安吉「都可以嗎？」、「開心嗎？」讓安吉表示：「他人好善良、很溫暖、很親切，真的是英倫暖男。他都顧到我的感受，我都差點忘記他這是他第一次來台灣，我應該多照顧他才對！」安吉也準備了珍奶和炸雞味道的面膜送給亨利莫迪，讓亨利莫迪大呼特別。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中