陽帆知道嗎！愛女甜抱英倫小鮮肉 身份曝光不藏了

（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女ANGIE安吉擔任英倫暖男享利莫迪的演唱會嘉賓，這是安吉第一次與國際歌手同台演出，與享利莫迪合唱溫暖歌曲《pick up the phone》，兩人的演出成功帶動全場氣氛，帶領爆滿歌迷一起合唱，唱畢亨利莫迪對安吉送上大擁抱，全場尖叫久久不停。

安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）

年僅21歲的亨利莫迪，以被鄉民譽為「暈船神曲」的《drunk text》在全球累積近5億次串流量，成新世代的備受矚目的超級新星，他日前在Zepp New Taipei開唱，門票銷售一空，安吉在得知受邀擔任演唱會嘉賓時，喜出望外表示：「我太興奮了！也覺得好榮幸！因為這是我第一次和國際歌手一起合作。」

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安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）

安吉透露，透過《drunk text》認識了亨利莫迪這位創作歌手，「我被他的創作能力圈粉，我覺得好有張力，是我非常喜歡的歌曲風格，我希望我也可以寫出這麼感人的歌。」沒想到這次可以同台合作，安吉非常認真準備合唱曲目《pick up the phone》，反覆練習，希望能在演唱會上展現最好的詮釋。

安吉驚喜英倫唱作暖男享利莫迪（索尼提供）

在演出前的彩排，安吉與亨利莫迪首次碰面，彩排過程十分順利，亨利莫迪更是不時關心安吉的演出狀況，問安吉「都可以嗎？」、「開心嗎？」讓安吉表示：「他人好善良、很溫暖、很親切，真的是英倫暖男。他都顧到我的感受，我都差點忘記他這是他第一次來台灣，我應該多照顧他才對！」安吉也準備了珍奶和炸雞味道的面膜送給亨利莫迪，讓亨利莫迪大呼特別。

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