晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃一峯推出新書百人朝聖 偕白心儀對談城市動物奇遇記

黃一峯（正中間）的新書發表會吸引百人熱情應援。（遠流出版提供）黃一峯（正中間）的新書發表會吸引百人熱情應援。（遠流出版提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕四度榮獲金鼎獎的科普作家、生態教育工作者黃一峯，今夏推出全新圖文創作《怪咖動物偵探》系列，首波發行一、二集即大受歡迎。他昨於華山文創園區2樓拱廳舉辦新書分享會，笑稱出道多年，第一次辦簽書會，也邀請到知名生態節目製作人白心儀攜手對談，兩人暢談城市追動物的奇遇、家門外的野鄰居觀察趣事，強調與動物共存的重要性。

黃一峯與白心儀分享第一線追蹤城市動物軌跡的趣事。（遠流出版提供）黃一峯與白心儀分享第一線追蹤城市動物軌跡的趣事。（遠流出版提供）

書中以城市動物為主角，介紹44種都市中常見的鳥類、哺乳類與爬蟲類動物，包括黑冠麻鷺、白鼻心、五色鳥等，結合攝影、插畫與詼諧敘述，讓大小讀者愛不釋手。全系列內容由黃一峯親力親為包辦，堪稱最斜槓「怪咖創作人」。

黃一峯第一次舉辦簽書會。（遠流出版提供）黃一峯第一次舉辦簽書會。（遠流出版提供）

黃一峯形容自己無時無刻開啟動物雷達，「我不是在拍動物，就是在拍動物的路上。」從撿拾貓頭鷹食繭到街頭捕捉猛禽獵食畫面，甚至曾被台灣藍鵲「巴頭」，他以幽默筆觸記錄野生動物的日常，深受讀者喜愛。

分享會尾聲，兩人不約而同提及石虎「豆棗」遭犬殺事件，黃一峯根據照片分析指出，動物遭攻擊痕跡明確，令人心痛。白心儀則強調：「如何守護原生種，是我們不能忽視的課題。」兩位生態麻吉持續以初心投入生態教育，希望大眾看見「動物不只是風景，更是我們的鄰居」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中