苗博雅法律知識爆棚 黃豪平讚她「台北百科全書」

哈林庾澄慶邀來（左起１、２、３）新聞人鄧崴、彭光偉、台北市議員苗博雅；（右起３、２、１）藝人黃豪平、劉姿麟、李香儀等人。（公視提供）〔記者侯家瑜／台北報導〕由「哈林」庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀來藝人黃豪平、台北市議員苗博雅（阿苗）與新聞人鄧崴、彭光偉、劉姿麟、李香儀等人同上節目；沒想到「受騙專家」黃豪平說自己感情上與金錢上都被詐騙過，聲稱自己現在已可明辨「情感上的假訊息」。

哈林庾澄慶（左）與藝人黃豪平對話一來一往，笑料百出，右為新聞人李香儀。（公視提供）

黃豪平在節目上說自己，「有騙我劈腿的，然後騙我錢的啦，騙我名聲的都有。」庾澄慶問：「那你有沒有騙過別人？」黃豪平趕緊揮手說：「我沒有、沒有」，卻又補一句「我現在就在騙你」；哈林誘導式問「我們資料說你有騙過人」，黃豪平急說「我有騙過誰？」，兩人一來一往引現場來賓大笑。

新聞人鄧崴（左起）、彭光偉、台北市議員苗博雅等人同上節目。（公視提供）

《哈！真相大白了》節目單元出題「遇到警察臨檢時，民眾可以直接錄影，不用經過警察同意」，具法學背景的苗博雅表示：「因為警察在臨檢執行公務，無法主張個人隱私權。」她也認為民眾用錄影來蒐證自保：「基本上是可以的，但如果民眾對警方肢體或言語衝突，可能會有妨害公務的問題。」哈林也問阿苗「那法律有禁止錄影嗎？」，她接著回答「拿手機出來錄影，把現場狀況紀錄下來，法律上沒有任何禁止的規定」。

請繼續往下閱讀...

黃豪平（左起）、新聞人劉姿麟、李香儀等人。（公視提供）

哈林也問一旁的李香儀說：「你們社會線記者常碰到狀況吧？」沒想到李香儀確實在擔任記者時真遭遇過恐怖暴力，她表示自己真的被打過！李香儀也說：「我錄影時，可能肇事者不想被拍，對方直接來搶我的手機、打我的頭。」讓現場一片驚愕。而哈林又問苗博雅：「這樣拍會有肖像權的問題？」阿苗進一步解釋：「如果對方在進行犯罪行為，有警察或記者在蒐證，那他就沒有辦法主張在犯罪的時候有隱私權。」

看著苗博雅滔滔不絕地說著，讓共同競逐「真相調查員」認證的黃豪平邊說：「不用比了，就頒給她了，她是台北百科全書吧！」讓阿苗笑說：「搞不好講了老半天，結果最後我錯了！」沒想到這輪問題解答一公開，阿苗與一旁黃豪平全都對，兩人也開心比出YA手勢，讓哈林直說：「沒想到在旁邊插花的也全對！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法