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「小朴寶劍」脫衣吸睛！王子救美遭嫌汗臭味重

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星裴賢聖以《金秘書為何那樣》出道，有「小朴寶劍」封號，之後演出《機智醫生生活》系列、《我們的藍調時光》等作品受到關注；他在韓劇《偶然成為家人》飾演「姜海俊」是原版《以家人之名》二哥賀子秋角色。

裴賢聖在《偶然成為家人》總是露出開朗模樣，內心卻隱藏著不為人知的痛。（東森提供）裴賢聖在《偶然成為家人》總是露出開朗模樣，內心卻隱藏著不為人知的痛。（東森提供）

裴賢聖在《偶然成為家人》與黃寅燁總被仰慕他們的粉絲包圍，而女主角鄭彩娟被女生們視為眼中釘，一幕鄭彩娟意外落水，裴賢聖見狀隨即脫下球衣幫對方擦拭，展露暖男一面，儘管裸身場面吸睛，卻被嫌棄汗味重，畫面爆笑。

談及角色，裴賢聖表示：「海俊不是親生兒子，父親卻對他視如己出，為了得到眾人的喜愛，總是展現出一副陽光少年的模樣。我想好好表現出外表光鮮亮麗、但內心痛苦的角色，海俊愈正向，觀眾就會覺得他愈可憐。」。

裴賢聖以細膩演技刻畫角色與家人間的複雜情感，不論是樂觀正向的開朗形象，亦或是令人心碎的哭戲橋段，都讓觀眾彷彿置身其中，他也因演出《偶然成為家人》人氣飆高，社群追蹤數更是翻倍成長。

黃寅燁（左起）、鄭彩娟與裴賢聖都是I人，笑言靠喝酒增進情感，讓彼此變親近。（東森提供）黃寅燁（左起）、鄭彩娟與裴賢聖都是I人，笑言靠喝酒增進情感，讓彼此變親近。（東森提供）

《偶然成為家人》講述三人童年因家庭變故相遇，毫無血緣關係的孩子們在兩位爸爸的撫養下，成為彼此新的家人，他們在成長中互相扶持，一起生活了10年，卻因故分開，10年後再次重逢，用愛治癒內心的傷痛。

劇中黃寅燁、鄭彩娟和裴賢聖三人感情如同家人一般，黃寅燁透露：「我們MBTI人格特質都是I型，非常內向，一開始相處很尷尬，隨著我們一起玩耍聊天，瞬間就變得親近了。」笑言酒精能讓人變得更加坦率，還會透過喝酒增進情感。

《偶然成為家人》明（28）起，週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道全台首播。

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