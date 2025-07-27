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娛樂 最新消息

金鐘女星陷演藝空窗期！ 曾懷疑「沒人要我」靠陪伴重拾信心

陳妤（右）與 經紀人劉恬恬（左）出席「台語台表演班」講座，揭開藝人與經紀人的親密默契。（公視台語台提供）陳妤（右）與 經紀人劉恬恬（左）出席「台語台表演班」講座，揭開藝人與經紀人的親密默契。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕演員陳妤曾以《戀愛沙塵暴》拿下金鐘52戲劇節目新進演員獎，6年後受以《阿波羅男孩》入圍金鐘58迷你劇集電視電影女配角獎，近日與經紀人劉恬恬出席公視台語台主辦的「台語台表演班」系列講座，公開分享合作經驗及低潮時刻的心路歷程，真誠揭示演員與經紀人間的信任與默契，現場氣氛熱絡。

陳妤曾以《阿波羅男孩》入圍金鐘迷你劇集電視電影女配角獎。（公視台語台提供）陳妤曾以《阿波羅男孩》入圍金鐘迷你劇集電視電影女配角獎。（公視台語台提供）

講座中，陳妤談到自己曾因是否接演某舞台劇，與經紀團隊出現激烈討論：「我真的很喜歡那部戲，也想演，但恬恬擔心時機不對，怕錯過其他影像機會。」雖然最後沒有合作該劇，雙方也藉此更了解彼此對職涯節奏的看法，「我們是真的吵過，但也真的都還在彼此身邊。」

談到空窗期，陳妤直言：「我也會懷疑，是不是沒有人要我了？」但劉恬恬會持續開發與主動對外聯絡，即使沒有立即結果，也會讓她感受「我們一起陪著你努力」。對演員來說，這樣的「被陪伴」與安全感，是走過低潮的重要力量。

陳妤在《阿波羅男孩》飾演自閉症患者的姊姊，情感收放自如。（公視台語台提供）陳妤在《阿波羅男孩》飾演自閉症患者的姊姊，情感收放自如。（公視台語台提供）

談到與經紀人結緣起點，陳妤分享，拍攝《戀愛沙塵暴》時面臨一場床戲，她對現場安排感到焦慮，便向尚未合作的經紀人求助。對方立即建議：「就算沒正式簽約，也該請個人來現場陪你，假裝是經紀人也好。」陳妤說：「我後來真的請劇場朋友來現場陪我，才有安全感完成拍攝。」這段經歷讓她深刻信任對方，後來正式合作。她笑說：「演員與經紀人之間，真的是需要緣分欸，頻率與互相尊重很重要！」

陳妤分享找到表演語言切換鍵。（公視台語台提供）陳妤分享找到表演語言切換鍵。（公視台語台提供）

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。客座講師陣容則涵蓋表演、語言、聲音、選角、媒體與職場實務等多元領域。包含《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒、金鐘獎演員黃迪揚、金鐘演員陳妤與其經紀人劉恬恬、聲音修繕師魏世芬、選角指導胡乃婷、薩泰爾娛樂串流總監林孟勲、特效彩妝師蔡佳璇、「我在娛樂」負責人陳慶宇，以及元氣法律事務所吳裕程律師，帶來業界最前線的經驗與視角。除了上半年於台北開設表演班，也規劃下半年於高雄徵選潛力青年，為台語影劇作品培養生力軍。

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