曾被爆蕾絲邊戀情？ 陳妤不閃躲「親寫回應」：想為同婚出力

陳妤（右）與經紀人劉恬恬（左）在「台語台表演班」開講。 （公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕演員陳妤與經紀人劉恬恬在公視台語台主辦的「台語台表演班」系列講座公開分享合作經驗，從試鏡抉擇、感情處理到語言挑戰，真誠揭示演員與經紀人間的信任與默契。

對於台語演出，陳妤形容：「講台語的時候，好像就自動進入角色了。」雖然從小聽得懂台語，但因日常少用，開口仍不熟練。她會請媽媽或台語顧問錄音，靠反覆播放練語感，「想到就講、想到就講」，讓語言愈發靈活。她觀察台語語感與情緒連動性特別強，「國語常需要刻意設計情緒，但台語說出來就很自然地進情緒。」因此排練時，她習慣預想語氣，也保留即興彈性。

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陳妤在《弓蕉園的秘密》飾演女同志，有精彩的演出。（公視台語台提供）

談到演出挑戰，她以《弓蕉園的秘密》的孟娟為例，演一場無台詞的訣別戲時，情緒湧現，忍不住拉住對方的手說：「我求求你⋯⋯」讓她至今印象深刻，「事後想想，其實那句話是可以不說的，真的很謝謝導演的處理。」在《阿波羅男孩》中，她飾演自閉症患者的姊姊，有場原本只有舞台指示的宣告死亡戲，拍攝時鏡頭沒喊卡，她自然下跪、抱住母親，脫口而出：「你辛苦了。」她感動表示：「比起對不起，這句遲來的問候，透過台語傳達出很巨大的愛。」

陳妤（右）曾被爆與女生交往。（公視台語台提供）

當年面對同性戀情被媒體公開，陳妤選擇親自撰寫回應，直球回應，因為與經紀人之間毫無秘密，她選擇正面處理、誠實面對，也獲得不少正面回饋。她回憶：「那時剛好是同婚通過的時候，感覺自己也出了一份力。其實這些話題都很健康！」

陳妤分享找到表演語言切換鍵，笑說演台語戲像換腦袋 ，情緒自動上身。（公視台語台提供）

陳妤由一場床戲打開與經紀人的信任開關。（公視台語台提供）

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。客座講師陣容則涵蓋表演、語言、聲音、選角、媒體與職場實務等多元領域。包含《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒、金鐘獎演員黃迪揚、金鐘演員陳妤與其經紀人劉恬恬、聲音修繕師魏世芬、選角指導胡乃婷、薩泰爾娛樂串流總監林孟勲、特效彩妝師蔡佳璇、「我在娛樂」負責人陳慶宇，以及元氣法律事務所吳裕程律師，帶來業界最前線的經驗與視角。除了上半年於台北開設表演班，也規劃下半年於高雄徵選潛力青年，為台語影劇作品培養生力軍。

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