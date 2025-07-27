《全知讀者視角》Jisoo兩點挨批！導演坦言選角成功卻具爭議

Jisoo在《全知讀者視角》飾演李智慧。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓片《全知讀者視角》上映後口碑延燒，然而身為BLACKPINK成員「Jisoo」金智秀從上映前，就引發不少粉絲熱議，主要圍繞在她演技、角色設定的不滿，對此，導演金秉佑做出解釋，認為選角是成功的。

Jisoo在片中飾演「李智慧」，視李敏鎬飾演的劉眾赫為師，在電影後半段登場；導演金秉佑直言「雖然Jisoo在原著中戲份吃重，但在電影出場不多，為此煩惱許久，最後決定這角色只能在特定場景出現，無法提前登場。」

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導演金秉佑認為Jisoo選角成功。（翻攝自Naver）

導演說，「雖然戲份不多，但想由一位大眾都熟知的演員演出，角色存在感會被放大，所以選擇Jisoo演出」，招認她是有些爭議，「不過光是仍引起討論，我就覺得選角是成功的」，補充說，若這角色不是由她來演，很容易被忽略。

另外，Jisoo在片中的「背後星」是以忠武公李舜臣為主，當初預告一推出，韓網對於她是使用槍，而非刀劍引發原著粉絲反感，甚至有人直說，李舜臣是死於槍擊的歷史人物，該設定根本扭曲歷史。

導演對此解釋，「原著中多數角色使用的是劍，但希望戰鬥畫面有些差異性，所以設計了不同武器」，韓媒問若改成「弓」是否比較好時，他帶有歉意說，「寫劇本時就有預測到粉絲帶有尖銳評價，當初確實沒想到『弓箭』這選項。」

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