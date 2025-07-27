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2獲金馬獎最佳導演 78歲許鞍華曾排斥住富貴長者屋

78歲香港知名導演許鞍華近日接受資深媒體人汪曼玲YouTube節目訪問。（香港星島日報）78歲香港知名導演許鞍華近日接受資深媒體人汪曼玲YouTube節目訪問。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在第48屆、51屆金馬獎分別以電影《桃姐》、《黃金時代》2度拿下最佳導演的78歲香港知名導演許鞍華，近日接受資深媒體人汪曼玲YouTube節目訪問，談到近來生活，除了聊到健康近況，也分享入住香港房協旗下「富貴長者屋」真實體悟。

許鞍華表示最初一直不想搬入，她說：「因為覺得好像住在裡面的人，各個都七老八十，我自己都是啦，我不想被影響到，但入住後反而受到很大鼓舞。」

許鞍華在影壇獲獎無數，2020年更獲第77屆威尼斯電影節頒授「終身成就金獅獎」。（香港星島日報）許鞍華在影壇獲獎無數，2020年更獲第77屆威尼斯電影節頒授「終身成就金獅獎」。（香港星島日報）

港媒報導，許鞍華入住的富貴長者屋是她2年前遷入，面積約54坪，有2房1廳，她說最開心是可以享受私人空間，不用勉強跟其他長者交流；過往許鞍華一直與母親同住，因她年紀漸長才希望有人照顧，於是搬入富貴長者屋，現在的許鞍華，每天早上見到一些跟她差不多年紀的老人家，都會準時到健身房做運動，令她非常佩服。

許鞍華在影壇獲獎無數，2020年獲第77屆威尼斯電影節頒授「終身成就金獅獎」，是全球首位獲該獎項的女導演，她沒有結婚也沒兒女，一生都奉獻給電影，曾表示電影比組織家庭更重要。

2獲金馬獎最佳導演 78歲許鞍華曾排斥住富貴長者屋她曾每半小時要抽一根菸，為了健康已經戒菸。（香港星島日報）
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由於已78歲，許鞍華很怕會跌倒，可能要休養很久才會康復，透露自己健康也曾出問題，早已接受隨時會離開這個世界，但對「老」仍有恐慌，許鞍華說：「簡直恐慌呀！包括健康會不好，精力會衰退、失智……但沒有辦法避免。」

香港所稱的「富貴長者屋」，類似台灣養生村，是一個描述高端長者住宅的詞彙，通常指設施完善、服務優質且價格不菲的長者公寓或退休社區。這些住宅不僅提供舒適的居住環境，還包括一系列針對長者需求的專業服務，例如醫療保健、日常照護、餐飲服務、文娛活動等，由於其高標準的配置和服務，通常對入住者的經濟條件有較高要求。

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