2025基隆浪曲嘉年華，「告五人」、高爾宣在八斗子漁港開唱

2025基隆浪曲嘉年華26日、27日一連2天在基隆八斗子漁港碧砂泊區登場，喜愛音樂美食的民眾湧入。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕2025基隆浪曲嘉年華今晚（27日）在八斗子漁港碧砂泊區登場，有人氣嘻哈歌手高爾宣、Z世代指標樂團「告五人」等重量級卡司壓軸音樂演出，活動會場有市集活動、美食與美麗山海美景，現場還有施放360秒高空煙火秀，「山海音樂派對」就等民眾來FUN鬆一「夏」。相關活動可上「潮嚮．山海基隆」官方臉書粉絲專頁查詢。

昨天（26日）傍晚由新生代女聲陳華、人氣歌手ELKIE莊錠欣、梁心頤Lara、金曲樂團「麋先生MIXER」、情歌天后丁噹等輪番登場，吸引樂迷湧入現場，感受音樂與海景交織的熱情島嶼氛圍。

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2025基隆浪曲嘉年華26日、27日一連2天在基隆八斗子漁港碧砂泊區登場，圖左為基隆市長謝國樑到場受訪的畫面。（圖為基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑表示，從5月的愛嶼搖滾到7月的基隆浪曲嘉年華，希望讓大家對基隆的印象不只是廟口夜市，更透過音樂活動與景點串連，讓民眾感受基隆是一座好吃好玩、也有流行娛樂可以參與的城市。

基隆市產業發展處長蔡馥嚀指出，為提供更便利的活動體驗，現場除設有逾百攤美食市集、拍照互動裝置與集章活動外，市府也安排免費接駁車往返基隆火車站與調和街轉運站。

2025基隆浪曲嘉年華26日、27日一連2天在基隆八斗子漁港碧砂泊區登場，喜愛音樂美食的民眾湧入。（圖為基隆市政府提供）

2025基隆浪曲嘉年華今天演出的團隊，包括人氣嘻哈歌手高爾宣、Z世代指標樂團「告五人」等重量級卡司壓軸登場，並邀集多組新銳音樂人接力演出；最受矚目的360秒高空煙火秀則將在今天晚間9點至9點10分施放。除了夜晚來欣賞浪漫煙火，白天也將推出海上觀光巡禮活動，民眾可免費搭乘娛樂船出航賞海景，現場報到時間為下午1點30分至1點50分，下午1點50分至2點開放候補。

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