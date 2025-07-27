鼓勵罷團別說努力不夠 呂秋遠：走到三階多美好

反共護台志工聯盟26日立法院群賢樓旁舉辦開票之夜，罷團代表上台感謝民眾。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕首波大罷免26日完成投開票，24件國民黨立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案全部宣告失敗，律師呂秋遠在臉書發文鼓勵罷團，他說：「選舉的秘密就是，票多的贏，所以這次罷免方全敗，那也就是全敗，要坦承失敗，但是請不要說自己努力不夠。」

呂秋遠表示，能夠走到三階，那是多麼不容易、多麼美好，多麼認真，怎麼可能努力不夠？唯一遺憾的，就是結果不夠好，「但是結果不好，不代表過程不好，對吧？考試就算零分，不僅比作弊好，而且過程非常努力，我們怎麼忍心苛責自己？」

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透過發文，呂秋遠表示兩年內，大家還是可以守護好這個國家，多數選民不支持罷免，一定要尊重，「如果司法權無法復活（看來短期他們不會選擇自我救濟），那麼行政權就得要有相對應的措施，不要一味退讓，畢竟是不是違憲，已經沒有機關可以判斷了，那就認真去做該做的事。只要勇敢面對，勇於承擔，二年後，選民自然會有不一樣的選擇。」

最後，呂秋遠堅信凡是努力過，不論成果，都非常棒，「我們既然真切的努力過，那就不要灰心、不要失望，畢竟放棄守護，一切就沒了；我不會恭喜他們，但是我接受這樣的結果，下次再來，讓自己吃好、睡好，壯壯頭又好，有這群罷團義工在，這個小小多山的台灣，會更好的。」

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