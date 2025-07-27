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娛樂 最新消息

「國民老公」松下洸平宣布結婚！對象竟不是吉高由里子？

[1]〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男星「國民老公」松下洸平今天（27日）宣布婚訊，強調接下來作為一位表演者仍會繼續精進自己。至於結婚對象為何仍是個未知數，倒是大批日本女網友直言「失戀了」，畢竟松下洸平近年可是各種「國民老公」、「國民男友」排行榜常客，結婚死會總讓粉絲有些遺憾。

《最愛》松下洸平（右）和吉高由里子二度合作，兩人默契滿分。（KKTV提供）《最愛》松下洸平（右）和吉高由里子二度合作，兩人默契滿分。（KKTV提供）

38歲的松下洸平是近年崛起的日本男演員，2019年他演出NHK日劇《喜美子的陶藝物語》中戶田惠梨香的「八郎」獲得矚目，2021年演出TBS《最愛》中癡情的刑警「大輝」爆紅，他與女主角吉高由里子的CP感讓日本觀眾「嗑生嗑死」。接下來他還獲邀演出大河劇《致光之君》，今年更藉著電影《群山淡影》前往坎城影展，事業蒸蒸日上。

松下洸平透過IG發表婚訊。（翻攝自IG）松下洸平透過IG發表婚訊。（翻攝自IG）

今天他先透過親筆信向粉絲俱樂部公布婚訊，接著才在IG發文，「我雖然還很不成熟，但我會懷抱著對一直以來支持我的粉絲、工作相關人士、朋友和家人的感謝之情，作為一名表現者，我將更加努力精進自己。」

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