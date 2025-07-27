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娛樂 最新消息

罷免後台灣撕裂？唐綺陽籲「選票已說話」：結果都有意義

〔記者侯家瑜／台北報導〕星座專家唐綺陽今（27）日在社群分享最新一週星座運勢，她直言台灣近日風起雲湧，社會情緒高漲，天冥風象之年配上大罷免投票的日冥對分，讓民心震盪不已。不論支持與否，選票已說話，現在正值水逆反思期，她建議大家冷靜下來，好好思考這些結果的意義。

唐綺陽。（記者潘少棠攝）唐綺陽。（記者潘少棠攝）

唐綺陽說現在還在水逆，還在「反思期」，有兩週時間足夠好好想想，如果覺得震驚，覺得想不通、看不懂，沒關係，那就慢慢想，畢竟台灣這陣子太撕裂，糾結的心結需要慢慢打開。

唐綺陽指出，目前正值兇猛的水逆獅子期，固定星座的特性如「自我中心」與「鑽牛角尖」被放大，情緒起伏大是常態，容易陷入低潮與懷舊，甚至莫名想哭。這段時間若感到悶悶不樂，她建議大家允許自己情緒釋放，也可藉由與朋友傾訴來紓壓。

此外，天海冥小三角星象也持續發威，讓許多人面臨生涯與人生的重大轉折，無論是主動改變或被迫接受，都將是成長的關鍵契機。

本週另一個重點星象是週四（7/31）金星進入巨蟹，帶動家人、內在安全感與療癒主題的提升。金星與木星同時位於巨蟹，將放大情緒能量，無論是愛的表白、情緒宣洩，甚至透過美食、居家改造、看悲劇電影好好哭一場，都是極佳療癒管道。

唐綺陽提醒，在巨蟹能量籠罩下，「家庭與感情」將成為焦點，學習與情緒和平共處，將是這週最重要的課題。

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