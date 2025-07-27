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Coldplay抓包CEO最大贏家！ 她一夕還清貸款翻轉人生

CEO被拍偷情，他妻子可望分財產7至10億間。（翻攝自TikTok@instaagraace）CEO被拍偷情，他妻子可望分財產7至10億間。（翻攝自TikTok@instaagraace）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國搖滾天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，鏡頭意外捕捉到科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫（Andy Byron）擁抱女同事，引起各界譁然，安迪拜倫事後還因此下台。

綜合外電報導，事發當天一名27歲酒吧服務生葛瑞絲（Grace Springer）買票欣賞這場演唱會，意外拍下偷情影片，瞬間成為TikTok爆紅人物，最誇張的是，她竟在數日內靠網友幫助還清8萬元美金（約248萬台幣）學生貸款，人生一夕改變猶如電影劇情大翻轉。

據報導，拍下影片後葛瑞絲在個人社群更新自介，並附上個人帳號寫下：「請幫我還學生貸款。」連日來引起大批網友熱烈響應，捐款不斷湧入她的帳號，短短數日就幫她還清學貸；外傳無債一身輕的葛瑞絲，正計劃推出個人線上評論節目。

《經濟時報》估算，拜倫年薪介於46.9萬至69萬美元（約1377萬至2028萬台幣），資產累積至5千萬至7千萬美元（約14億6950萬至20億5730萬台幣）。依馬薩諸塞州婚姻法律，結婚逾7年者須對半分配婚後財產，若他妻子梅根凱瑞根（Megan Kerrigan）決定離婚，可能分得拜倫一半財產，金額粗估在新台幣7億至10億元之間。

有法律專家指出，演唱會偷情影片可作為間接佐證，雖非離婚必要條件，但妻子換回娘家姓氏的舉動顯示態度明確。律師分析，最終財產分割數字恐高得驚人，而雙方子女恐成最大受害者，未來或面臨心理諮商、搬遷等額外花費。

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