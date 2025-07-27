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張國煒成立星宇航空 486先生曾想投資5億

星宇航空6月舉行股東會，董事長張國煒盼今年再創佳績。（資料照，記者王憶紅攝）星宇航空6月舉行股東會，董事長張國煒盼今年再創佳績。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者林南谷／台北報導〕星宇航空（2646）6月13日舉行股東會，董事長張國煒表示目前航空業是完全競爭市場，尤其廉價航空很多，疫後初期票價高漲是非正常現象，今年票價往下降，連日本線票價都掉才是正常的，未來爆發式獲利可能不會再發生。

針對加入國際航空聯盟時程，張國煒指出星宇航空目前還是小公司，加入聯盟有沒有比較好，還是要小心，會先採取與個別航空公司合作方式，除已合作的阿拉斯加航空外，近期也可望與一家美籍航空合作，申請加入聯盟的計畫會稍微往後延。

團購電商名人「486先生」陳延昶昨（26）日在臉書發文表示自己蠻欣賞張國煒，坦言當初張國煒創立星宇航空時，有想過是不是投資5億元，實質支持他，「但這事只是在我腦海裡想一想而已，因為我知道以一個初創航空公司而言，5億元根本只是個屁而已。」

486先生說，開航空公司不是開咖啡店，那是超高資本門檻的行業，「光是一架飛機的購置或租賃，就要數10億元，還有地勤、維修、人員訓練、航權談判、空服成本、保險、地面服務、IT系統、辦公室租金」，更表示這些全部都燒錢，而且是「月燒」。

接著486先生分析，航空是典型「高風險、低利潤」產業，油價、匯率、戰爭、疫情、飛安事件、航權競爭，任何一項風吹草動，都可能讓一家航空從獲利變虧損，「就連華航、長榮也都虧過年，撐是靠規模跟國家資源撐的。」現在星宇能撐下來，486先生直誇張國煒非常厲害，也真心佩服他。

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