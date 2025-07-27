周潤發街頭換衣被偷拍 領群星跑步天后激罕混入其中

周潤發昨參加跑步後在酒店停車場換衣被偷拍。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕70歲金馬影帝、資深港星周潤發向來親民，常在香港街頭碰上民眾、旅客央求合照，他幾乎來者不拒，昨被目擊在香港街頭跑步，同行還有多位明星，陣仗非常大，吸引不少路人拍攝。此外，更有遊客在一間酒店外遇到發哥，竟還偷拍他換衣引發討論。

偷拍周潤發換衣民眾，公開同框發哥，表示偷拍照片有告知他。（香港星島日報）

26日有網友在Threads分享一張周潤發與多位明星一起跑步照片，留言：「一早見到發哥，今日有運動！」眾所周知，周潤發熱愛跑步，經常勸娛樂圈名人跟他運動，昨他被網友拍到照片可見，他身旁還有港星彭羚、唐詩詠、蔡一智等人。

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發哥（右）熱愛跑步。（香港星島日報）

唱紅名曲《囚鳥》的天后彭羚近來行事低調，對於罕見與周潤發等多位明星同框，歌迷驚喜表示好意外；跑完步後，發哥把車停在一間酒店外，當街在車旁換衣，完全不怕被認出，卻被民眾偷拍並公開在網路，有粉絲批評拍攝者：「你這樣偷拍人家，好嗎？」

天后彭羚唱紅《囚鳥》，近來行事低調。（香港星島日報）

拍攝者則表示早已告知周潤發，「發哥知道，拍了之後，我告訴發哥了。」更曬出與周潤發同框以茲證明。

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