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娛樂 最新消息

Coldplay 抓姦轟動全球 盤點5大演唱會社死白目行為

Coldplay日前在美國波士頓開唱，意外成為「抓姦現場」。（法新社）Coldplay日前在美國波士頓開唱，意外成為「抓姦現場」。（法新社）

〔記者張釔泠／專題報導〕近年來演唱會熱潮席捲全球，社群上討論演唱會的話題熱度居高不下，以下「5大社死行為」也總能瞬間點燃網友的怒火，若不想成為箭靶，最好避免踩到這些地雷。

安迪拜倫抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特看Coldplay演唱會，當眾被抓包偷情。（翻攝自TikTok）安迪拜倫抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特看Coldplay演唱會，當眾被抓包偷情。（翻攝自TikTok）

1.演唱會前曬公關票、貴賓券 / 社死指數：★★★★★

因應廣大市場需求，網路上出現五花八門的模擬搶票教學，售票系統也推出搶票練習，讓大家提前熟悉流程。購票者除了要拚手速、升級自己的硬體設備，可能還得請假到網速高的網咖搶票，甚至有YTR拍了搶票失敗要如何轉念振作的心靈雞湯影片。此時炫耀自己拿到公關票、貴賓券，無疑是自殺性的行為，千萬不要在別人的傷口上灑鹽。

2.和小三偷情約會，卻忘了有拍攝鏡頭 / 社死指數：★★★★★

日前英國天團Coldplay演唱會上，科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫與同公司人事總監克莉絲汀卡伯特被「親吻鏡頭」拍到親密貼抱後立刻逃竄的畫面暴紅，兩人當眾遭到「抓姦」付出慘痛代價，提醒大家若是要瞞著另一半和小三、小王去欣賞演唱會，最保險的方式是分開坐，中間夾一個「電燈泡」掩護，若真的分不開，也要隨時注意現場的拍攝鏡頭，ㄧ但露餡容易淪為全球笑柄。

3. 穿螢光色或是帶有LED燈條的衣服 / 社死指數：★★★★★

看演唱會是較為昂貴的娛樂行為，不少人有自己的「儀式感」，有人會為了聲援偶像，打造特殊、有意義的造型，也有人穿得火辣性感，拍出最美的照片發社群，不過千挑萬挑，切記不要選擇會發光的衣服或是刺眼的LED 燈條裝等，場燈暗下來時會成為後排觀眾眼中的「不明發光體」、「人型螢光棒」，網友怒批這和電影院中開手機的行為一樣不禮貌。

4.演唱會中偷偷喝酒，酒品太差失控 / 社死指數：★★★★

大多數演唱會場地都明文規定不可攜帶食物或是酒類類飲料入場，但有人為了助興會偷渡烈酒或是提前喝酒入場，若是酒精發作又無法控制自己的行為與聲量，就容易引起騷動，甚至衍生出鬧劇，最終可能被帶離現場。

5.看到偶像太興奮，站到椅子上擋人視線/ 社死指數：★★★★

演場會氣氛總是很嗨，粉絲也很容易腎上腺素發作，若不顧一切站上椅子看偶像、企圖吸引偶像注意，此時就會引發「椅子之亂」，不僅會擋到其他觀眾，掃了別人的興致，也可能對場地設施造成損壞。

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