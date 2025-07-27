金曲歌王過動症遭排擠 靠大支熱狗獲得救贖全說了

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕新科金曲歌王呂士軒前天為了百貨公司的開幕活動獻唱，他自曝童年過動遭排擠，很想學會交朋友。後來走上音樂之路，是因為念書時認識了大支和熱狗的音樂，才開始學習寫歌詞，並在國中第一次自告奮勇站上了學校的舞台表演，讓他肯定自己要走這條路。

新科金曲歌王呂士軒。（寬寬整合行銷提供）

呂士軒開場談到：「我有一個朋友，他叫阿達，他有一句至理名言我覺得說得很好，他常說：『上班不要跟我聊夢想，我的夢想就是不上班。』」他分享在音樂之路上的奮鬥過程，「我參加了很多活動，從小的鄉鎮活動到後來的嘻哈大活動，只要有機會都不放棄，然後我發現我逐漸完成了我小時候的夢想交朋友，我的朋友都不是來自於學校，而是來自於Hiphop。」

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當時家住在新竹的呂士軒為了玩饒舌，假日都會帶著平常省吃儉用的零用錢搭火車到台北，只為了跟朋友們Freestyle。而在畢業前父親三度中風，讓呂士軒一度想放棄音樂，幸好他的人生中出現很多貴人，他笑說：「沒有什麼是要放棄的，那不然參在一起做成撒尿牛丸好了！」最後選唱獲得金曲獎的歌曲《Windance》送給台下歌迷，為開幕首日劃下完美的句點。

統一集團全新百貨「Dream Plaza」在25日盛大開幕，特別安排了連續三天的開幕式，表演節目精彩連連，除了有盛大的開幕剪綵儀式外，更安排了陽台音樂舞會、百威ON MY WAY夢想名人堂及夢想殿堂共三大舞台的演出。

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