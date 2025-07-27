（專題）高雄太好吃！江蕙復出胖2.5公斤 美食地圖不私藏

〔記者陽昕翰／專題報導〕台語天后江蕙順利完成8場「無．有」高雄巨蛋演唱會，這段時間她在高雄住了一個月，品嘗許多在地美食，狂嗑腿庫飯、米糕、肉燥飯，還有參加慶功宴，讓她無法忌口胖了2.5公斤，難敵南台灣的美食誘惑。

台語天后江蕙難敵高雄的美食誘惑。（寬宏藝術提供）

江蕙兒時曾在高雄生活，對於家鄉味特別想念，她笑說：「吃了這麼多，總是要動一動維持體態，保持體力。」她這段時間靠玩健身遊戲運動紓壓，經過半個月的休息，8月8日移師台北小巨蛋開唱，在台北共有15場的演出。

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天后江蕙高雄美食地圖大公開：

「海慶澎湖海鮮」

江蕙在高雄備戰演唱會期間，就在餐廳預先舉辦慶功宴，她誇讚這間老字號的澎湖海產店「很好吃」，直呼團隊的味蕾真的很準。

老饕推薦餐點：墨魚炒飯 澎湖絲瓜 海瓜子 蚵仔酥。

「老二腿庫飯」

江蕙抽空品嘗在地人氣名店，老闆還是二姐的資深歌迷，特地提早備料，加碼準備招牌及獨家私房料理，要讓天后大飽口福。

老饕推薦餐點：招牌推庫飯、煎魚腸、隱藏版竹筍湯。

「阿國鵝肉」巨蛋店

江蕙聽聞工作人員收工都會在附近的「阿國鵝肉」吃宵夜，這次南下高雄，特別請身旁工作人員打包外帶，讓她在飯店大快朵頤。

老饕推薦餐點：鵝肉、冰鎮鮮蚵、熱炒類。

「北港蔡三代筒仔米糕」

「北港蔡三代筒仔米糕」擄獲天后的心。（寬宏藝術提供）

此家鹽埕區美食曾獲米其林美食推薦，高雄巨蛋為了慰勞演唱會團隊，特別準備了米糕當作點心，江蕙吃了讚不絕口。

老饕推薦餐點：筒仔米糕、蒸蛋湯。

「前金肉燥飯」

「前金肉燥飯」是高雄在地美食。（寬宏藝術提供）

江蕙某天開唱前，吃了老字號「前金肉燥飯」當晚餐，本來放話減肥的她，決定把「絕對節食」這句話收回。

老饕推薦餐點：肉燥飯、魚鬆肉燥飯、鴨蛋（半熟、全熟）。

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