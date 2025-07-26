莊凱勛護台挺民主！罷免落幕首表態「每票都值得Respect」

莊凱勛認為每一票都值得一份Respect。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕大罷免案落幕，24件立委罷免案今（26日）全數未通過讓不少民眾心情低落，莊凱勛繼日前表態守護台灣政治立場後，面對投票結果也闡述心緒，「雖然結果與我立場不同，難免失落」，但他更進一步呼籲社會彼此尊重，「每一票都值得一份Respect（尊重）！」這也是他出道以來，第一次如此明確公開表達政治理念。

莊凱勛不諱言，自己的原生家庭內部也有政治光譜的差異，但依然彼此尊重、相互友愛，這正是台灣民主最珍貴的體現，每一票無論立場為何都值得尊重、值得一份Respect，他以貼近人心的比喻表示，「如同宗教理念或味蕾品味，我們各有不同，但我們也各自互重。」這段話讓網友大讚，「理性感性兼具」、「這才是真正的台灣精神」。

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莊凱勛坦言，過去我們這一代常被教育「沒事別談政治」，但其實政治如空氣、陽光、水，無處不在，他強調，「我們實在沒有政治冷感的本錢。」因為只要繼續生活在台灣，就沒有任何一個人會是局外人，同時更樂見所有人都敢勇於表態自己、勇敢討論，並積極投下每一次神聖的選票，他誠摯地喊話，「我終究相信，有共鳴才會有共識。」

莊凱勛最後也不忘提到主演影集《零日攻擊》即將於8月2日全台播出，該劇正巧聚焦在台灣面臨存亡關鍵時刻，他將希望的種子寄託在下一次的民主選票中，感性收尾「我深信，有一天它一定會慢慢開花結果。」這篇長文引起社群熱議，不僅讓人看到一位演員的勇氣，也讓更多人開始反思自己的民主參與。

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