康康《綜藝一級棒》高雄粉絲見面會 主持群熱情開唱回饋粉絲

康康等人舉辦粉絲見面會。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》開播滿一週年之際，今（26）日首場粉絲見面會在高雄漢神巨蛋舉辦。

主持群康康、許志豪、陳隨意、李子森、杜忻恬、陳孟賢加上班底藝人向蕙玲、陳淑萍、吳申梅、翁鈺鈞、蕭玉芬、陳怡婷、蘇宥蓉、郭婷筠、彭正、沈建豪、吳俊宏、吳美琳等共18位卡司全員出動，現場湧進上千位粉絲，一小時活動精采不停，從LIVE演唱、遊戲互動，處處都是驚喜彩蛋。

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陳孟賢登場炒熱氣氛，他笑說未來會安排會員限定的面對面活動，還不忘感謝高雄漢神巨蛋與漢來大飯店的大力支持，現場頓時掌聲雷動。

見面會一開場藝人歌手三組輪番上場；為了回饋粉絲，藝人邀台下觀眾一起上台玩遊戲，福利滿滿，現場進行「默契大考驗」，粉絲上台綜藝效果十足。第一回合由陳孟賢、陳隨意、李子森出題，粉絲與藝人一同比出動作，表情包百出；第二回合玩起升級版蘿蔔蹲，輸了的隊伍還得接受16蹲懲罰，現場笑聲連連。

主持人康康家人也到場，其中他的女兒也上台同樂，又是自我介紹又是模仿，還跟著一起玩遊戲，逗得台下婆婆媽媽笑開懷。

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