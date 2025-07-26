曾昏迷險死！ 洪曉蕾迎50大壽 感性吐心聲：愛與善意最強大

洪曉蕾2023年因扁桃腺嚴重感染昏迷多天。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕名模洪曉蕾2023年赴西班牙旅遊時，因扁桃腺嚴重感染，緊急接受插管治療，一度昏迷多天，當時脖子裡滿是膿液，經手術搶救後才驚險撿回一命。她今（26日）迎來50大壽，心境格外感慨，也更懂得珍惜當下。

洪曉蕾在臉書分享蛋糕照表示，今年的生日剛好遇上大罷免投票，「有人選擇為理想站出來，有人選擇為友情祝福我」，她感性形容，一邊是社會動盪，一邊是內心平靜，謝謝大家在這麼特別的日子仍記得對她說聲生日快樂。

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洪曉蕾分享蛋糕，喜曝過生日。（翻攝自臉書）

洪曉蕾提到，雖然世界紛擾不斷，但因為大家的溫暖，讓她依然相信「愛與善意才是最強大的力量」，字裡行間流露對生命的感恩與對世界的期許，文末則以標籤「謝謝你們走進我的生命」、「滿滿的」，深情回應一路陪伴她的粉絲及好友，「也願這個世界越來越好」。

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