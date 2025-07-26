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娛樂 最新消息

SEVENTEEN豪雨來了！HOSHI台灣發生行李箱慘劇 WOOZI笑虧小笨蛋

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI帥氣登場。（D-SHOW提供）SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI帥氣登場。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國人氣男團SEVENTEEN成員HOSHI與WOOZI組成的小分隊「HxW」今天（26日）起將在林口體育館連唱2天，兩位同齡好友「豪雨」HOSHI、WOOZI勁歌熱舞，尤其演出尾聲的《SUPER》更是掀起全場台灣CARAT（粉絲名）一起大喊「孫悟空」、「SEVENTEEN」，嗨到不行。

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI背對背只差沒擁抱，做出開槍動作，粉絲的心好像都被擊中。（D-SHOW提供）SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI背對背只差沒擁抱，做出開槍動作，粉絲的心好像都被擊中。（D-SHOW提供）

HOSHI、WOOZI開場以全黑俐落帥氣勁裝登場，演唱《BRING IT》、《96ers》瞬間炸裂舞台，展現了雙人默契與強大舞台魅力。兩人以中文大喊「好久不見」向台粉問好，HOSHI還加碼問：「大家身體好嗎？好的、好的。」他們分享吃了牛肉麵、火鍋與地瓜球等台灣美食，至於為什麼HOSHI要在飯店洗行李箱？他在今天的演唱會上也做出解答。

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI坐在椅子上與粉絲交流，還舉起手打招呼。（D-SHOW提供）SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI坐在椅子上與粉絲交流，還舉起手打招呼。（D-SHOW提供）

他表示來到台北心情很好，「我昨天不是到台北嘛，到了之後很興奮打開了行李箱，發現香味實在太香了，就在思考是我的味道太香嗎？結果準備要換衣服時，發現我的洗髮精打翻了。」WOOZI吐嘈他，這種事本來就很容易發現，應該用毛巾包好在放進行李箱，HOSHI表示，自己是放在夾鏈袋裡面，「好死不死夾鏈袋有開一點點，真的是個小笨蛋！還上了新聞！」他再用中文說了一次「小笨蛋」，WOOZI也跟著吐嘈「小笨蛋」，笑翻眾人。

SEVENTEEN的WOOZI唱到一半還吐舌頭，性感指數爆表。（D-SHOW提供）SEVENTEEN的WOOZI唱到一半還吐舌頭，性感指數爆表。（D-SHOW提供）

演出亮點之一是透過幕後夥伴的視角，讓CARAT更貼近舞台背後的他們。製作人BUMZU透露了HOSHI對創作的瘋狂執著，只要HOSHI一開始寫歌詞，就會瘋狂傳訊息問意見，無論是白天還是深夜，訊息就會如暴風般湧來，完全不管他是否已經入睡；那些訊息不僅滿是問題，更充滿情緒起伏：「你覺得這樣好嗎？」、「啊我覺得這樣不對耶…」、「咦？其實好像也不錯耶？」、「不對啦，我還是覺得剛剛那個比較好。」這種反覆猶豫的過程雖讓人哭笑不得，卻也孕育出無數精彩作品。

BUMZU打趣表示：「他最近的創作命中率真的高得驚人，簡直是大聯盟等級。」而WOOZI也被揭露出他對時尚的講究，雖然外表總是穿著運動服，實則擁有過人的時尚敏銳度，就連機能型T恤的細節設計都能侃侃而談，展現他對生活品味的獨到堅持，並分享他總是帶著那個多年來不離身的黑色包包，雖然包包看起來滿大的，但其實裡面沒裝什麼東西，就是一些平常會用到的日用品。

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI在舞台上火力全開，現場尖叫聲快掀翻屋頂。（D-SHOW提供）SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI在舞台上火力全開，現場尖叫聲快掀翻屋頂。（D-SHOW提供）

舞團Team Same的成員也分享了在巡演期間與HOSHI相處的趣事。他提到，每當大家到飯店的健身房運動時，總是會看到HOSHI身影，當其他成員運動結束回房休息時，HOSHI卻會拉著他繼續練舞，汗如雨下地學習、重複，每一次都全力以赴。即使自己早就累到想回房休息，還是會被HOSHI的熱情與認真感動地留下來陪他練習，讓他感性地說：「HOSHI真的很熱愛跳舞，那份熱情讓人無法拒絕。」

除了攜手帶來雙人合唱舞台，HOSHI與WOOZI也各自獻上獨具風格的SOLO演出，HOSHI以充滿爆發力的舞台魅力演唱《Damage》、《Touch》與《Spider》，展現其獨有的能量與節奏掌控；WOOZI則以溫柔細膩的聲線詮釋《Ruby》、《Simple》、《Destiny》，營造出感性又動人的氛圍。演唱會安可段落，兩人再度合體，驚喜演唱人氣曲目《STUPID IDIOT》，引爆全場情緒高潮。

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