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娛樂 最新消息

元斌息影15年！「罕見同框愛妻李奈映」網友全看傻眼

元斌與李奈映結婚10年，罕見同框現身畫展。（組合照，翻攝自IG）元斌與李奈映結婚10年，罕見同框現身畫展。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男神元斌消失影壇至今已15年，與氣質女星李奈映結婚10年幾乎從未合體曝光，未料近日竟罕見同框出現在畫展現場，畫面一出瞬間引爆話題！2人十年如一日的凍齡外貌與神仙氣場，讓粉絲全看傻驚訝直呼，「這對夫妻根本沒變！」、「終於看到他們同框，太感動了！」

高球女將朴仁妃在IG分享元斌夫妻出席畫展的照片，她開玩笑表示，「哥哥與姐姐10年來首度同框，而我剛好夾在中間，太榮幸了吧！」可見元斌與李奈映分站兩側，雖無親密互動卻散發十足默契與氣質CP感，儘管畫面低調仍讓人瞬間淪陷，有網友直呼，「像看到真人版宮崎駿動畫角色」、「這對夫妻根本沒變！」、「這是什麼初戀般的高顏值，太誇張！」

元斌自2010年主演《大叔》後隨即息影淡出演藝圈，近15年未曾接演戲劇電影，僅以少數代言與粉絲保持低頻互動，李奈映則偶爾參與影視計畫，2人婚後生活極度神祕，這回難得同框被捕捉，令不少韓娛迷感動不已，甚至有粉絲表示，願親赴畫廊「朝聖神仙夫妻」，直呼「這張照片值得珍藏一輩子」。

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