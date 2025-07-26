張東雨不怕被認出 邀台粉來找他：我會抱抱你

出道屆滿15周年，張東雨首次在台舉辦個人FAN-CON。（網銀國際影視提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團INFINITE成員張東雨今天（26日）於台北三創CLAPPER STUDIO一連舉辦兩場個人FAN-CON《CONNECTION》，他現場帶來多首經典曲目，也入境隨俗翻唱華語歌曲，並演唱個人全新創作《Checkmate》，全場一共換了4套服裝，讓粉絲滿載而歸。

張東雨以《TGIF》與《Romeo》揭開序幕，他以充滿自信的舞台掌控力，讓現場觀眾瞬間嗨爆。粉絲不絕於耳的尖叫聲，讓張東雨聽得笑開懷， 他親切地向台灣INSPIRIT（粉絲名）問候：「台灣謝謝，很高興見到大家，我是張東雨，好久不見！」

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不敵粉絲熱烈要求，張東雨現場輕鬆做起伏地挺身。（網銀國際影視提供）

暌違7個月再訪台，張東雨透露昨天抵台，到鼎泰豐享用了小籠包和各種美食，並接受媒體採訪，張東雨笑說氣氛和想像中的感覺差很多，記者朋友們很活潑，「記者好像很多人MBTI是E耶？我說我有在運動，記者就躁動說要我做伏地挺身，我就第一次在訪問現場做給大家看了，中間攝影記者就跑到我前面拍攝，我心想，到底會被拍到什麼樣的畫面呢？記者提問的問題都不是很沉重的問題，氣氛很好。」粉絲起鬨要張東雨重現，張東雨立刻答應，粉絲幫他算起次數，張東雨做完之後笑說：「我突然想到，我還有一場晚場演出呢！」

張東雨大讚台灣媒體訪問氣氛好，每個記者都像E人。（網銀國際影視提供）

在互動環節中，張東雨準備了專為台灣場公開的獨家照片和影片，詳細記錄了前來台灣後的過程，從搭飛機、飯店擺設到粉絲禮物都細心拍下，張東雨笑說：「上午有吃了早餐才來，飛機餐和早餐都是，有時候發現會和粉絲一起吃飯，路過的時候儘管來找我，我會抱抱你的。」撩人技巧滿分。

INFINITE成員張東雨個性活潑，個人演出的互動環節一樣充滿歡笑聲。（網銀國際影視提供）

照片中有不少經典台灣零嘴，台下粉絲和張東雨說現在台灣正在流行「請給我吃一口」的迷因，張東雨原以為這是食物被搶、生氣的意思，粉絲和他解釋這是像朋友聊天，他才恍然大悟原來是指大家互相分享，要粉絲如果有覺得不錯的迷因都要多多發訊息和他更新。

INFINITE出道屆滿15周年，團魂依然堅不可摧，張東雨曝光接下來的行程：「我9月的時候其實要再來台灣！」並跳了一小段舞蹈劇透，比著「噓」的手勢，要粉絲幫忙保密，過陣子就會公開是為了什麼再到台灣，這次巡演後回韓國之後就會繼續上中文課。隨後張東雨帶來首張迷你專輯《Bye》中的歌曲《News》與《Gun》，以迷人嗓音唱出深情，同時大秀饒舌實力。

粉絲發揮創意，讓張東雨考慮改動《Checkmate》正式版本歌詞。（網銀國際影視提供）

緊接著全場迎來最高潮，張東雨穿著個性颯爽的丹寧套裝演唱新歌《Checkmate》，點燃全場氣氛，張東雨表示，其實《Checkmate》是暫定歌名，讓大家投票歌名，粉絲還創意融入中文改成「tick tack toe, 你的心給我」，讓張東雨驚呼太有創意，笑說：「還是正式發行後我就用這個版本來和大家見面？」並說明這首歌是《TGIF》的作曲者，編舞家則是有編過aespa、Seventeen的舞蹈家，預計11月推出的專輯主打歌應該也會和這位舞蹈家合作 。

接下來的《Party Girl》立刻轉換了現場氣氛，全場觀眾隨著旋律變得活力四射，在台灣第一次舉辦個人FAN-CON，張東雨也有許多精心安排的互動環節，與粉絲進行趣味遊戲，在互動遊戲贏得挑戰的粉絲不但獲得現場親簽海報，張東雨和粉絲握手還主動紳士抱了粉絲，讓粉絲羨慕到頻頻尖叫。

INFINITE張東雨除了唱跳火力全開，也深情演唱中文歌曲《不是因為天氣晴朗才愛你》。（網銀國際影視提供）

表演進入中段，他接連翻唱KISS OF LIFE成員NATTY的《Sugarcoat》，與台灣人氣樂團理想混蛋的抒情歌曲《不是因為天氣晴朗才愛你》，讓不少粉絲感動。演唱歌詞曖昧的《Something Between》後，粉絲們熱情呼喊安可，張東雨再度登場，帶來INFINITE H的人氣歌曲《Special Girl》，以及來自《Dream High》的《You》作為壓軸，劃下完美句點。

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